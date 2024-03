L’Italia scompare dalla Champions League, la Serie A è fuori totalmente dal calcio che conta Il Milan è stato eliminato nella fase a gironi. Lazio, Napoli e Inter fuori tutte e tre agli ottavi. Un disastro sportivo considerato che nella passata stagione tre squadre di Serie A erano ai quarti di Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

915 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per l'Italia e per la Serie A la Champions League 2022-2023 è stata un unicum, quasi una rosa del deserto. Di questi tempi un anno fa c'erano ai quarti Inter, Milan e Napoli, che finirono tutte e tre nello stesso lato del tabellone. Ora l'Italia è scomparsa dalla mappa della Champions. Dopo Lazio e Napoli è uscita anche l'Inter. Tra le magiche otto della Champions 2023-2024 non c'è nemmeno un'italiana.

In Europa League e Conference l'Italia ha avuto grandi risultati nelle ultime stagioni e può ottenerne ancora adesso. In Champions invece dodici mesi fa si era ritornati al passato con ai quarti Napoli, Milan e Inter – le prime due si sfidarono ai quarti, le milanesi in semifinale. L'Inter se la giocò a Istanbul fino all'ultimo con il Manchester City.

Quest'anno è cambiato tutto. Il panorama si è stravolto. Il Milan è uscito addirittura dopo i gironi. La Lazio è uscita con il Bayern Monaco, il Napoli contro il Barcellona e al Wanda Metropolitano ai rigori è uscita in modo cocente l'Inter, che è dopo aver vinto all'andata e dopo essere passata in vantaggio con Dimarco era padrona del proprio destino, prima di essere rimontata dall'Atletico che ai rigori si è imposto grazie alle parate di Oblak.

Leggi anche Quando ci sarà il sorteggio dei quarti della Champions League 2023-2024: data e orario

Certo, restano tanti rimpianti. Perché tutte e tre le italiane in campo per gli ottavi hanno sfidato squadre di alto livello e soprattutto hanno mancato occasioni clamorose – Immobile sullo 0-0 di Bayern-Lazio aveva avuto una chance clamorosa, così come Lindstrom in Barcellona-Napolie Thuram che ha sbagliato malamente contro l'Atletico.

Ma l'Italia torna pesantemente sulla terra e dovrà guardare le solite note giocarsi le partite più attese della stagione. E dei cinque grandi campionati la Serie A è l'unica senza squadre ai quarti di Champions che vedranno al via tre squadre della Liga (Real, Barcellona, Atletico), due della Bundesliga (Bayern e Borussia Dortmund) e della Premier (Manchester City, Arsenal) e il PSG (per la Ligue 1).