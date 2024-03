PSG ai quarti di Champions League dopo tre anni: doppietta di uno straordinario Mbappé Il Paris Saint Germain vince anche la gara di ritorno contro la Real Sociedad e si qualifica per i quarti di Champions League. Doppietta di Mbappé e gol di Merino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Paris Saint Germain dopo tre anni tornerà a giocare i quarti di finale in Champions League. La squadra francese anche nella gara di ritorno degli ottavi ha sconfitto la Real Sociedad. All'Anoeta il tabù trasferta è stato abbattuto. L'incontro è stato deciso da una doppietta di Kylian Mbappé, ora capocannoniere della manifestazione con Harry Kane, in attesa di Haaland.

C'era tutto per tagliare il traguardo dei quarti di Champions, ma il PSG giocava contro la sua storia recente. Perché nelle ultime due annate i francesi sono stati eliminati agli ottavi e con Luis Enrique fuori casa in Europa avevano ottenuto un punto in tre partite. Ma dopo il 2-0 dell'andata la squadra francese era bella carica e ha chiuso i conti molto presto, esattamente al quindicesimo quando Kylian Mbappé ha realizzato un gol spettacolare. Sterzata, finta, contro finta, difensore lasciato fermo, tiro da posizione defilata che termina direttamente in rete, che addirittura si rompe la rete tanto che il tiro era potente.

La partita scorre, lentamente, c'è poco da segnalare, tranne qualche protesta, nemmeno tanto timida, dei padroni di casa per alcune decisioni arbitrali, nel complesso corrette. Nella ripresa è sempre Mbappé a segnare e a chiudere al 56′ definitivamente la doppia contesa. La difesa della Real Sociedad è altissima, Mbappé elude il fuorigioco praticamente a metà campo, galoppa rapidissimo e davanti a Remiro non sbaglia.

Nel finale è portentoso Donnarumma che conferma l'eccellente periodo quando dice di no a Turrientes. Poi Mbappé si arrabbia con Zaire-Emery che è un po' egoista, a quasi diciotto anni è comprensibile, e lo ignora nonostante l'attaccante fosse tutto solo. Poco male. Mbappé segna una doppietta, è capocannoniere di questa Champions con Kane e soprattutto il PSG tra le otto che disputeranno i quarti di Champions League 2023-2024, nonostante il gol di Merino all'89' che supera Donnarumma.