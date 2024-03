Mbappé segna un gol favoloso in Champions: il tiro era talmente forte che ha bucato la rete Mbappé ha realizzato un gol splendido nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Real Sociedad e Paris Saint Germain. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

All'Anoeta di San Sebastian Kylian Mbappé ha segnato un gol meraviglioso, un altro, un gol pesantissimo che di fatto ipoteca la qualificazione ai quarti del Paris Saint Germain ai danni della Real Sociedad. Un gol favoloso, una giocata da urlo e un tiro talmente forte da rompere la rete. Dopo il golazo di KM7 la partita è stata interrotta e non è ripresa per diversi minuti.

Il 2-0 della gara di andata dava naturalmente i favori del pronostico al PSG, che però sapeva che la sfida in terra basca nascondeva delle insidie. Per spazzarle vie serviva segnare presto e il gol della sicurezza è arrivato poco prima del quindicesimo quando Kylian Mbappé ha firmato uno dei gol più belli della stagione. Una perla, non certo rara per un calciatore formidabile come il francese.

Il numero 7 del Paris riceve il pallone, avanza, è sul lato di sinistra dell'area di rigore, ha di fronte un difensore, prova a saltarlo, fa una sterzata, poi una finta, un'altra finta, si sposta e lascia partire un tiro fortissimo, ma soprattutto precisissimo, è gol. Un gol fantastico che spacca in due la gara di ritorno. Mbappé esulta a modo suo e si prende gli applausi di tutto il PSG.

Leggi anche Scalvini fa gol con la scarpa in mano: cosa dice il regolamento e perché il VAR lo ha annullato

Quella rete anestetizza la partita. Il Paris non spinge più, avendo nel complesso un vantaggio enorme (3-0 tra andata e ritorno), la Real Sociedad ci prova, ma sembra crederci meno e all'intervallo è 1-0 per i francesi, che vedono sempre più vicini i quarti di finale. Nella ripresa raddoppia, manco a dirlo, Mbappé che sale così a quota 6 gol in Champions, come Kane e sono capocannonieri.Il risultato finale sarà 2-1 per i francesi, che dopo tre anni passano ai quarti di finale di Champions.