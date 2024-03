L’Arsenal spezza la maledizione e vola ai quarti di Champions: Porto ko ai rigori, Raya ne para due L’Arsenal batte 5-2 il Porto dopo i calci di rigore e si qualifica per i quarti di finale di Champions League. Trossard ha firmato l’1-0 del ritorno. Ai rigori Raya decisivo. Il portiere spagnolo ne ha parati due. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La maledizione degli ottavi è spezzata. L'Arsenal dopo quattordici anni vola ai quarti di finale di Champions League. Come nel 2010 gli ottavi vengono superati battendo il Porto, stavolta eliminato solo dopo i calci di rigore. Trossard segna l'unico gol dei tempi regolamentari. Dal dischetto inglesi perfetti, Raya determinante con due parate.

All'andata il Porto si era imposto per 1-0, con un gol favoloso di Galeno al 94′. Una sconfitta beffarda per i Gunners, che all'Emirates avevano un solo risultato a disposizione: vincere. Un'invenzione geniale di Odegaard permette a Trossard di realizzare il gol dell'1-0. Il gol del belga al 41′ è l'unico della gara di ritorno degli ottavi di finale. La partita è stata lunga, tesa, snervante, il risultato non è cambiato. Il Porto se la gioca in modo spigoloso. Si passa ai supplementari e poi ai rigori visto che l'1-0 è stato il risultato finale.

Arteta si estrania, Conceicao fa un discorsetto ai suoi. I portieri Raya e Diogo Costa diventano i protagonisti, vengono incoraggiati dai rispettivi compagni. Pepe al momento del sorteggio abbraccia Odegaard. Il sorteggio lo vince il norvegese, l'Arsenal tira per prima. Dal dischetto si presenta per primo proprio Odegaard, che insacca 1-0. Pepé, il brasiliano, è perfetto, 1-1. Poi tocca ad Havertz. Il tedesco spiazza il portiere con una finta e fa il 2-1. Raya e il palo respingono la conclusione di Wendell. Il bolide di Saka vale il 3-1. Il serbo Grujic è impeccabile, 3-2. Rice realizza il 4-2.

Raya neutralizza anche il rigore di Galeno e l'Arsenal passa ai quarti di finale per la prima volta dopo quindici anni. Nel 2010 l'Arsenal trovò ai quarti il Barcellona, potrebbe ricapitare, perché i catalani hanno eliminato il Napoli negli ottavi.