Dopo un anno la Fiorentina e l'Inter si affrontano nuovamente in Coppa Italia. Nella scorsa stagione si sfidarono nei quarti di finale, si impose al termine di una partita lottata la squadra di Conte che vinse per 2-1. Questa volta Fiorentina-Inter è una partita valida per gli ottavi di finale. Entrambe le squadre puntano molto su questa manifestazione. I viola lottano per non retrocedere e cercano un po' di gloria in coppa, mentre i nerazzurri dopo l'eliminazione dalle coppe europee hanno un solo impegno extra-campionato e provano a vincere la Coppa Italia per la prima volta dopo dieci anni.

Dove vedere Fiorentina-Inter in TV in chiaro

Fiorentina-Inter si disputerà mercoledì 13 gennaio. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 15. Un orario, ormai, desueto per il calcio italiano. Cronologicamente questa sarà la seconda gara degli ottavi dopo Milan-Torino. Entrambe le sfide riguardano la parte bassa del tabellone, che è presidiata dalla Juventus di Pirlo che ha voglia di riconquistare il trofeo dopo tre anni. La gara del Franchi sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti televisivi della Coppa Italia. L'incontro verrà mandato in onda da Rai 2.

La diretta streaming di Fiorentina-Inter

La partita degli ottavi di finale tra le squadre di Prandelli e Conte, che non hanno mai vinto da allenatori il trofeo, sarà possibile seguirla anche in streaming. Chi vorrà farlo in questo modo potrà farlo sempre tramite la Rai e in particolare il sito raiplay.it e potrà vedere l'incontro Fiorentina-Inter sia in diretta che successivamente nella modalità replay.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Sia la Fiorentina sia l'Inter andranno in campo facendo ricorso al turnover. Cambi necessari nelle formazioni titolari in virtù degli impegni ravvicinati in campionato. A centrocampo per la Viola ci sarà l'ex Borja Valero. Tra i nerazzurri Conte dovrebbe concedere spazio a Eriksen in mediana mentre al posto di Lukaku in attacco ci sarà Sanchez. Novità anche trai pali: al posto di Handanovic gioca Radu.