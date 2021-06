Croazia-Spagna è il match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. La nazionale di Zlatko Dalic e quella allenata da Luis Enrique si sfideranno oggi, lunedì 28 giugno, alle ore 18, al Parken Stadium di Copenaghen, in Danimarca. Entrambe le selezioni si sono qualificate al secondo posto dei loro gironi, rispettivamente il Gruppo D e il Gruppo E. Luka Modrid e compagni hanno chiuso la prima fase con 4 punti, alle spalle dell'Inghilterra, arrivando sopra la Repubblica Ceca grazie alla classifica avulsa. Le Furie Rosse, invece, hanno totalizzato 5 punti, ma questi non sono bastati per finire davanti alla Svezia, prima a quota 7. Ecco tutte le informazioni per vedere Croazia-Spagna in diretta TV e in streaming.

Partita : Croazia-Spagna

: Croazia-Spagna Giorno : lunedì 28 giugno 2021

: lunedì 28 giugno 2021 Orario : 18.00

: 18.00 Dove si gioca : Parken Stadium di Copenaghen (Danimarca)

: Parken Stadium di Copenaghen (Danimarca) Canale TV : Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite), Sky Sport HD (canale 251 del satellite).

: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203 del satellite), Sky Sport HD (canale 251 del satellite). Diretta streaming : Sky Go, NOW

: Sky Go, NOW Competizione: Euro 2020, ottavi di finale

Europei 2021, dove vedere Croazia-Spagna in TV su Sky

Croazia-Spagna non sarà visibile in chiaro su Rai 1. La partita valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 sarà trasmessa in esclusiva e in diretta TV da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport HD (numero 251 del satellite), a partire dalle ore 18. Il prepartita del match, Sky Euro Live, non si potrà vedere su Sky Sport Uno, ma solo sugli altri due canali.

Croazia-Spagna, dove vederla in streaming

La gara tra Croazia e Spagna sarà visibile anche in streaming, ma non in forma gratuita. La prima possibilità, infatti, è rappresentata da Sky Go, applicazione utilizzabile soltanto dagli abbonati Sky, mentre in alternativa la sfida si potrà vedere su NOW, previa attivazione del Pass Sport.

Le probabili formazioni di Croazia-Spagna agli Europei

Zlatko Dalic, selezionatore della Croazia, dovrebbe rimettere in campo nove undicesimi della formazione che ha ottenuto l'unica vittoria in questi Europei, quella arrivata per 3-1 contro la Scozia nell'ultima giornata del girone. Scelte forti, dunque, per il c.t. croato, costretto a rinunciare a Ivan Perisic, positivo al Covid-19, e a Dejan Lovren, squalificato.

Stessa scelta dovrebbe attuare Luis Enrique, scegliendo la stessa squadra che ha vinto e convinto contro la Slovacchia. Dovrebbe essere ancora confermato Alvaro Morata, anche se sta giocando un pessimo Europeo, così come dovrebbero trovare spazio Cesar Azpilicueta e Pablo Sarabia. Nessun dubbio sulla presenza di Sergio Busquets, preferito a Rodri in mediana.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Kovacic, Brozovic; Vlasic, Modric, Rebic, Petkovic. Allenatore: Dalic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno. Allenatore: Luis Enrique.

Dove si gioca la partita

Il match tra Croazia e Spagna si disputerà oggi, lunedì 28 giugno, alle ore 18, al Parken Stadium di Copenaghen, in Danimarca. Alla gara potranno prendere parte circa 25.000 spettatori, poiché la federazione calcistica danese ha deciso di incrementare i biglietti disponibili di circa 9.000 unità già durante le partite del girone.

Euro 2020, contro chi gioca ai quarti la vincente di Croazia-Spagna

Chi si aggiudicherà l'ottavo di finale che vede contrapposte Croazia e Spagna, ai quarti degli Europei se la vedrà con la vincente della sfida tra Francia e Svizzera, nella partita che si giocherà lunedì 28 giugno, alle ore 21, all'Arena Nationala di Bucarest, come previsto dal tabellone. Il quarto di finale che vede accoppiate queste due partite, invece, si disputerà venerdì 2 luglio, alle ore 18, a San Pietroburgo, in Russia.