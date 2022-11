Dove si svolgono i Mondiali 2022: gli stadi in Qatar Sono otto gli stadi in cui si giocheranno le partite per i Mondiali 2022 in Qatar: il più grande è il Losail Stadium composto da 80.000 posti a sedere e ospiterà la finale.

A cura di Fabrizio Rinelli

I Mondiali 2022 prenderanno il via con il match inaugurale tra Qatar, nazionale del Paese ospitante, e l'Ecuador, il 20 novembre 2022. Per la prima volta in assoluto la FIFA farà giocare il torneo in inverno e non in estate come spesso accade. Questo per via delle temperature altissime che ci sono in Medio Oriente nel periodo compreso tra giugno e luglio che toccherebbero i 40 gradi. Una condizione che avrebbe reso impossibile alle squadre di poter scendere in campo mettendo a repentaglio anche la salute dei calciatori.

Dall'assegnazione dei Mondiali ad oggi, il Qatar ha iniziato la progettazione e poi la costruzione degli stadi in cui si giocheranno le partite. Oltre al già pronto Khalifa International Stadium, altri sette stadi ospiteranno il mondiale, di questi sei completamente nuovi e un impianto già esistente, oggetto di ampliamento. Per un totale di otto impianti sportivi e modernissimi pronti a rendere unica l'atmosfera in quello che sarà uno dei Mondiali più seguiti. Tra questi, c'è anche uno stadio tra i più sostenibili al mondo costruito al 20% con materiale ecologico.

Education City Stadium, un impianto tra i più sostenibili al mondo costruito al 20% con materiale ecologico.

Gli stadi in Qatar dove si giocano le partite dei Mondiali 2022

Gli stadi scelti per ospitare i Mondiali 2022 in Qatar sono dunque complessivamente otto. Si tratta del Khalifa International Stadium, situato a Doha e inaugurato nel lontano 1976 prima del rinnovamento nel 2017. Poi l'Al Janoub Stadium, inaugurato nel 2019 e che ha ospitato anche la finale della Champions League asiatica del 2020. L'Education City Stadium è invece il più particolare essendo stato costruito al 20% con materiale ecologico. L'Ahmad Bin Ali Stadium può ospitare invece fino a 40.000 posti ed è stato scelto come sede di sette partite fino agli ottavi di finale.

Leggi anche Perchè i Mondiali 2022 si giocano a novembre: in Qatar il primo campionato del mondo in inverno

Successivamente troviamo l'Al Thumama Stadium e soprattutto lo Stadium 974, ovvero il primo stadio temporaneo nella storia dei mondiali poiché vera completamente smantellato al termine del torneo. A chiudere la lista degli otto stadi dei Mondiali in Qatar c'è poi l'Al Bayt Stadium che con i suoi 60.000 posti sarà uno dei più grandi e ospiterà anche una delle semifinali. A chiudere c'è invece il Lusail Stadium, da 80.000 posti, in cui si giocherà la finalissima. Qui nel dettaglio tutti gli otto stadi scelti per giocare i Mondiali 2022 in Qatar.

Khalifa International Stadium: 40 mila posti

Al Janoub Stadium: 40 mila posti

Education City Stadium: 45.350 mila posti

Ahmad Bin Ali Stadium: 40 mila posti

Al Thumama Stadium: 40 mila posti

Stadium 974: 44.950 mila posti

Al Bayt Stadium: 60 mila posti

Lusail Stadium: 80 mila posti

Dove si gioca la finale dei Mondiali di calcio 2022

Il 18 dicembre 2022 si giocherà la finale dei Mondiali 2022 in Qatar. La FIFA in occasione di questa sfida, ha deciso di scegliere il Lusail Stadium, impianto da 80.000 posti, come scenario per l'ultimo atto del torneo. Lo stadio è situato a 15 chilometri da Doha, ed è stato inaugurato quest'anno. Oltre ad essere un impianto enorme dal punto di vista della capienza, e imponente, è anche quello che ospiterà il maggior numero di partite: dieci. Al termine della Coppa del Mondo, la struttura verrà riconfigurata in uno stadio da 40 000 posti.