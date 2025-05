Dove si gioca la finale di PSG-Inter, lo stadio che ha un nome vietato in Champions League

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

La finale di Champions League tra PSG e Inter si giocherà allo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera. Appuntamento fissato per oggi, sabato 31 maggio alle ore 21, in un impianto che, nella massima competizione continentale, viene però ufficialmente denominato in un altro modo: "Fußball Arena München". Il motivo di questo "cambio" di nome? Un divieto preciso.

Perché lo stadio della finale di Champions ha un nome vietato in Champions

Il regolamento UEFA, infatti, è chiaro: durante le competizioni ufficiali non è consentito utilizzare nomi commerciali per gli stadi. Ciò significa che il marchio "Allianz", essendo uno sponsor, deve essere rimosso per rispettare le norme vigenti. E così, PSG e Inter si contenderanno la Champions League non all’Allianz Arena, ma nella Fußball Arena München.

Le caratteristiche dello stadio della finale PSG-Inter

Quella che è la casa delle partite del Bayern Monaco è uno degli stadi più moderni, iconici e all’avanguardia del mondo. Inaugurato nel 2005, può ospitare fino a 70.000 spettatori ed è già stato teatro di una finale di Champions League. Nel 2012, infatti, nella Fußball Arena München si disputò la sfida tra i padroni di casa del Bayern e il Chelsea. Ora si prospetta un nuovo grande spettacolo, favorito anche dalla straordinaria bellezza della struttura.

Una delle caratteristiche più particolari dello stadio di Monaco è la sua facciata cangiante. L’esterno è composto da 2.874 cuscinetti gonfiabili in ETFE, un materiale plastico che può illuminarsi di diversi colori. Bianco, blu o rosso, a seconda della squadra in campo. Per esempio, quando gioca il Bayern, lo stadio si tinge completamente di rosso; diventa bianco per i match della nazionale tedesca. Chissà quale sarà il colore scelto per la finale di Champions League tra PSG e Inter.

Il programma della finale di Champions all'Allianz Arena

Il programma della finale di Champions allo stadio di Monaco di Baviera è ormai definito da tempo. I cancelli si apriranno alle 19 e i tifosi potranno iniziare ad occupare i loro posti. Prima del match ci sarà un evento di intrattenimento, con l'esibizione dei Linkin Park, popolare gruppo rock americano. Alle 21 poi via alle ostilità tra Inter e Bayern. Chi non potrà volare da Milano in Germania, potrà seguire il match a San Siro, con i maxischermi collocati all'interno dello stadio Meazza.