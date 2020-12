La corsa del Monza verso la Serie A è ufficialmente partita. L'ambizioso progetto del club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, sta decollando a suon di gol. Dopo un inizio di campionato difficile, in cui si era parlato anche di un possibile esonero di Christian Brocchi, i brianzoli hanno trovato finalmente l'equilibrio di squadra giusto. A suonare la carica è stato Kevin Prince Boateng, che con una doppietta alla Virtus Entella, ha suonato la carica alla squadra per iniziare la corsa verso la massima serie. Il 5-0 finale contro i liguri poi, è stato un'iniezione di fiducia importante per l'ambiente e soprattutto per una classifica che adesso inizia a sorridere a questo Monza.

Ben 20 punti all'ottavo posto in classifica a sole 5 lunghezza dall'Empoli capolista che con la vittoria di ieri ha scavalcato in testa la Salernitana che ha pareggiato in casa nel big match contro il Lecce. Con un Boateng così, capace di mettere a segno una doppietta che mancava addirittura da 7 anni, precisamente da novembre 2013, quando il ghanese rifilò 2 gol al Werder Brema quando ancora indossava la maglia dello Schalke 04, i brianzoli attendono solo il pieno recupero di Mario Balotelli. Con SuperMario, Paletta e Barillà, tra i più esperti in rosa al pari di Giulio Donati, Bellusci e Rigoni, questa Monza ora può davvero sperare di aver preso il ritmo giusto per la corsa alla Serie A.

Il Monza ora può davvero ambire alla Serie A

La doppietta di Kevin Prince Boateng contro la Virtus Entella, è stato il segnale lanciato da uno dei più esperti della squadra brianzola a tutti i suoi compagni. Questo Monza, costruito per vincere, aveva bisogno dei suoi gol, della sua esperienza, e adesso è arrivato il momento di mettere a segno quanti più punti possibili per raggiungere la vetta e tenerla ben salda fino a maggio. Non sarà facile, specie viste le ambizioni di club come Empoli, Salernitana, Spal, Chievo e Frosinone. Ma questo Monza, con l'ex Milan e l'esperienza di giocatori come Paletta, Barillà, Donati, Bellusci e Rigoni, ha davvero tutte le carte in regole per poter prendere presto il largo.

Manca ancora un tassello per comporre il puzzle perfetto: Mario Balotelli. Con il suo pieno recupero, il Monza avrebbe la possibilità di poter essere competitivo sotto tutti i punti di vista. Superato il periodo negativo tra metà novembre ed inizio dicembre, quando la squadra di Brocchi, in 4 partite, era riuscita a vincere solo una gara, quella contro la Reggina, per poi perdere contro la Reggiana più i pareggi contro Pordenone e Vicenza, ora il Monza può davvero puntare alla vetta del campionato che attualmente dista solo 5 punti. Aspettando Balotelli, Berlusconi e Galliani stanno già pregustando il sapore del secondo grande miracolo sportivo.