Dove è cresciuto Maradona oggi si distribuiscono pasti ai poveri: la storia della casa di Villa Fiorito

Nel quartiere popolare di Villa Fiorito c'è una casa che ha una storia e un fascino particolari per il popolo argentino e per chi ama non dimentica che lì è cresciuto Diego Armando Maradona. L'abitazione dell'ex Pibe de Oro oggi è diventata punto di riferimento per centinaia di persone in difficoltà, che non riescono a mettere il piatto a tavola, che non sanno come sbarcare il lunario e sfamarsi perché quando la crisi picchia duro anche le cose più semplici – come mangiare un tozzo di pane – sono un lusso. L'edificio che ha accolto D10s è stato adibito a mensa solidale: in fila ci sono persone bisognose che si recano lì, in processione silenziosa, per avere un pasto caldo.

La casa dell'ex Pibe ristoro per i più bisognosi

L'ex campione argentino è morto a novembre 2020 all'età di 60 anni. La dimora che lo ha accolto da bambino, quando nemmeno immaginava quale sarebbe stata la sua carriera da calciatore, è divenuto un luogo iconico di quel che è stata sempre la vita del "dieci": un uomo del popolo, per il popolo che da lassù guarda l'iniziativa di solidarietà organizzata per dare aiuto alla gente locale che non sa a che santo votarsi.

La proprietà della casa non appartiene più alla famiglia dell'ex calciatore, ma conserva ancora i segni della sua storia. Sono molto più di un ricordo, di una commemorazione che fa il paio con l'orgoglio sportivo. No, quelle sono le tracce di una leggenda che vive ancora nei cuori delle persone. Sulla facciata spicca un murale con che raffigura Maradona: c'è il suo volto che si tramanda di generazione in generazione. Come fai a dimenticarlo? Impossibile. E si spiega anche così la scritta "La Casa di Dio" che incornicia il viso dell'ex fuoriclasse.

Ecco perché non stupisce che l'attuale proprietario abbia deciso di destinare il terreno nei pressi della casa all'opera di un gruppo volontari: hanno utilizzato quel fazzoletto di prato per allestire una mensa e una addiaccio per distribuire pasti gratis a chi ne ha più bisogno.

La crisi economica picchia duro sulla popolazione

La situazione economica in Argentina è durissima: aumento del costo della vita e percentuale di disoccupazione in aumento picchiano duro sulle famiglie. E le mense popolari sono l'unica alternativa che resta. Il pastore Leonardo Fabian Alvarez ha spiegato alla Reuters quanto le condizioni sia drammaticamente peggiorate negli ultimi tempi. Ha citato un numero che dice tutto: il numero di persone che si rivolgono alla mensa è aumentato di circa il 300%.