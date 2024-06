video suggerito

Douglas Luiz alla Juventus non è ancora fatta: l'accordo con McKennie sta bloccando l'affare L'affare Douglas Luiz alla Juventus non è ancora concluso. L'ultimo ostacolo è rappresentato dal mancato accordo tra McKennie e l'Aston Villa ancora in fase di definizione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Douglas Luiz alla Juventus manca di un solo e ultimo tassello: l'accordo tra McKennie e l'Aston Villa. Il centrocampista statunitense infatti non è ancora riuscito a risolvere la sua situazione per quanto riguarda l'ingaggio e le commissioni. Secondo Sky Sport sarebbe questo al momento l'ultimo ostacolo da superare prima di chiudere una mega operazione di fatto arrivata ormai alle battute finali. La Juventus e il club inglese hanno infatti concordato tutto per il trasferimento di Douglas Luiz in bianconero a partire dalla prossima stagione.

La trattativa vedrà il centrocampista brasiliano vestire la maglia della Vecchia Signora con Iling-Junior e lo stesso McKennie all'Aston Villa come contropartite tecniche più 20 milioni di euro cash nelle casse degli inglesi. Negli ultimi giorni l'accordo tra Iling e l'Aston Villa è stato trovato mentre manca ancora quello con il centrocampista americano che potrebbe creare qualche intoppo non previsto. I due club infatti vorrebbero definire e ufficializzare l'operazione entro il 30 giugno, praticamente entro le prossime due settimane.

Alisha Lehmann nell'affare Douglas Luiz con Juventus e Aston Villa

Nel frattempo l'affare che coinvolge Juventus e Aston Villa più i tre giocatori ha visto l'inserimento anche di un altro elemento: Alisha Lehmann. La calciatrice svizzera in forza alla squadra Women dell'Aston Villa e fidanzata di Douglas Luiz dovrebbe fare lo stesso percorso del brasiliano vestendo dal prossimo anno la maglia bianconera della squadra femminile della Juve. Un'operazione importante sotto tutti i punti di vista per la Vecchia Signora pronta a prendersi un attaccante di buon livello che sarebbe importante anche dal punto di vista dell'immagine.

Calafiori in azione con l'Italia contro l'Albania.

Le altre trattative della Juventus per il mercato estivo

Chiaramente la priorità di Giuntoli però in questo momento è quella di portarsi a casa Douglas Luiz che rappresenterebbe un colpo sensazionale per questa Juventus targata Thiago Motta pronta ad essere nuovamente protagonista in campionato. Giuntoli in questo momento sta lavorando anche su altri fronti, come ad esempio la cessione di Szczesny all'Al Nassr e quella probabile di Chiesa. Nel frattempo proseguono sotto traccia anche le operazioni Calafiori e Zirkzee senza dimenticare il colpo Di Gregorio dal Monza praticamente solo da ufficializzare.