Dopo l’espulsione viene sfottuto da un avversario, la reazione di Caleta Car è glaciale Il finale di Southampton-Newcastle, semifinale di andata di Carabao Cup, è stato molto concitato. Il difensore Caleta Car è stato espulso e uscendo dal campo è stato sfottuto da Jacob Murphy.

A cura di Alessio Morra

In Inghilterra non ci si ferma mai. In questa settimana si disputa il quarto turno di FA Cup, con la super sfida tra Manchester City e Arsenal, e si tengono le semifinali di Coppa di Lega, che da qualche anno viene denominata per motivi di sponsorizzazione Carabao Cup. Semifinali che vedono protagoniste due squadre che lottano per la Champions e due che cercano di non retrocedere. Sfide ben abbinate che sulla carta potrebbero portare a una finale di lusso tra Manchester United e Newcastle. Ma si sa che nelle coppe inglesi tutto è possibile e nessuna partita può definirsi scontata. La semifinale d'andata tra Saints e Newcastle non è stata bella, ma molto intensa e contrassegnata da un paio di episodi molto particolari.

Il Southampton a sorpresa nei quarti ha fatto fuori il Manchester City e nonostante sia ultimo in Premier ha ospitato al St.Mary's il Newcastle, che sta vivendo fin qui una stagione da sogno. Partita d'andata, perché solo le semifinali di questo torneo si disputano sulla doppia sfida, molto equilibrata che via via si è accesa.

Il brasiliano Joelinton si è divorato un gol fatto, che sui social gli ha dato una pessima visibilità – commenti negativi e ironici a iosa, ma poi si è rifatto realizzando quello che è stato il gol vittoria. L'1-0 il Newcastle è riuscito a mantenerlo fino alla fine, nonostante un Southampton aggressivo che trascinato da un caldo tifo ha provato in ogni modo a realizzare il gol del pari, che sarebbe stato utilissimo. Ora servirà un'impresa a St. James's Park tra una settimana.

Ma il finale di partita è stato davvero molto acceso, l'arbitro ha faticato a tenere a bada gli animi e nei minuti finali è stato costretto a estrarre anche un cartellino rosso per Caleta Car. Il difensore croato dopo essere stato ammonito a inizio partita, ha ricevuto un secondo cartellino al minuto 86. Decisione corretta e che costa caro a Caleta Car, terzo ai Mondiali con la sua nazionale, che dovrà saltare la partita di ritorno.

Uscendo dal campo abbacchiato e deluso per il cartellino e per il risultato il centrale balcanico ha dovuto subire anche la presa in giro di Jacob Murphy. Il calciatore del Newcastle ha visto passare al suo fianco l'avversario e lo ha irriso salutandolo. Ha alzato la mano e di fatto gli ha detto: ‘Ciao, ciao'. Caleta Car è stato bravo, non si è scomposto, non ha reagito. Murphy lo ha guardato dritto negli occhi, quasi sfidandolo, continuando a salutarlo.

Il saluto di Murphy ha esaltato molti tifosi del Newcastle che sui social hanno applaudito, ma ha anche fatto storcere il naso a chi ha una visione molto più signorile del calcio e dello sport in generale. E quello sfottò lo ha condannato. La gara di ritorno non la giocherà il croato, che però a fine aprile in Premier League potrebbe ritrovare Murphy e chissà cosa succederà.