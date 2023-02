Dopo l’errore della Goal Line Technology l’Uefa indaga: “Verifiche in corso su cosa sia successo” Dopo quanto avvenuto in Fiorentina-Braga col gol di Cabral prima convalidato dalla GLT e poi annullato dal VAR, l’Uefa ha richiesto ufficialmente al fornitore della tecnologia una relazione dettagliata per “verificare tutti i dati che sono stati raccolti durante la partita”

A cura di Alessio Pediglieri

L'errore della Goal Line Technology in Fiorentina-Braga è stato clamoroso quando Cabral ha infilato in porta il pallone che sembrava aver superato del tutto la linea: l'orologio dell'arbitro ha vibrato decretando un gol poi cancellato dall'intervento del VAR. Un vero e proprio cortocircuito della tecnologia che ha aperto una falla in un sistema reputato fino a giovedì sera, infallibile. Così l'Uefa ha aperto un'indagine ufficiale per capire come possa essere accaduto.

Una brutta figura, fortunatamente che non ha inficiato sul risultato della partita e che non ha condizionato la qualificazione, che era già in mano ai Viola per raggiungere in Conference League gli ottavi di finale. Ma ciò che è successo al Franchi sta facendo già giurisprudenza e ha dato un primo esemplare verdetto inconfutabile: anche la GLT può sbagliare. Un fatto che sembrava potesse essere impossibile e che invece i fatti hanno smentito, con il VAR che ha mostrato attraverso i frame dei vari video come la palla non avesse del tutto superato la linea di porta.

L'Uefa non ha digerito benissimo questa magra figura rimediata oltretutto in una partita da play-off e, dunque, di un valore specifico enorme e così ha voluto puntualizzare a poche ore dall'accaduto due aspetti fondamentali: che la procedura che ha portato il VAR ad annullare la prima decisione, è stata corretta e prevista; e che si sta indagando approfonditamente sulle cause che hanno portato a tutto ciò.

Sul primo argomento, l'Uefa è stata perentoria: il protocollo osservato al Franchi è stato esemplare: il VAR controlla ogni situazione e ha sempre l'autorità di intervenire suggerendo una revisione sul campo anche nel caso in cui la tecnologia dovesse fallire o risultare inaffidabile. Proprio come in occasione della rete di Cabral. Sul secondo aspetto, l'Uefa ha comunicato ufficialmente di attendere una relazione tecnica dettagliata da parte del fornitore della tecnologia per verificare tutti i dati raccolti durante la partita. E capire cosa abbia portato al macroscopico errore.