Il Paris Saint Germain è al centro delle manovre di mercato come nessun altro top team europeo. A Parigi sembra non esserci stata pandemia, nessun rimbalzo negativo sulle casse e sulle entrare, il deficit e i problemi riscontrati da tutti gli altri club continentali, non ha casa nel Psg. Lo dice il calciomercato attuale in cui ci si appresta ad un investimento ulteriore plurimilionario pur di prelevare i giocatori ritenuti più congrui al progetto che resta in mano a Mauricio Pochettino. I nomi sono importanti e tra i più costosi in circolazione: da Hakimi, a Donnarumma e Wijnaldum. Senza dimenticare i movimenti interni, al rialzo, di giocatori che non si vogliono perdere come il nostro Moise Keane ma soprattutto come la stella Kylian Mbappè.

Donnarumma, affare da 80 milioni

Il PSG sarebbe pronto a compiere l'affondo decisivo per Donnarumma per una trattativa che sulla carta costerebbe 80 milioni di euro. Un contratto faraonico al portiere della Nazionale italiana, da 12 milioni l'anno per cinque stagioni. In più il pagamento delle commissioni di Mino Raiola, l'agente che ha messo sul piatto un rendiconto personale da 20 milioni di euro.

Per Wijnaldum, stipendio da 9 milioni

Cifre che oggi nessun altro club d'Europa può sostenere dopo la pandemia e il crollo delle entrate da oramai due stagioni. Ma il presidente del PSG, Al Khelaifi, sembra godere di finanze inesauribili, anche a fronte dello stop del FFP da parte dell'Uefa di Ceferin causa Covid, e non ci si ferma solamente a Donnarumma. In porto dovrebbe arrivare anche l'acquisto di un altro giocatore costoso: Georgino Wijnaldum che oramai è un nuovo giocatore di Pochettino. Per il 30enne olandese dal Barcellona, un biennale da 9 milioni a stagione (il doppio di quanto prendesse in Catalogna).

La trattativa con l'Inter per Hakimi

Si tratta anche sul fronte difensivo, con Akhraf Hakimi sempre sul taccuino dei parigini: la trattativa con l'Inter è aperta e le cifre si conoscono: 70 milioni la richiesta dei nerazzurri. Un importo che non sembra spaventare il PSG attratto dall'idea di inserire nel proprio scacchiere l'esterno marocchino, tra i migliori in assoluto in Serie A.

Neymar ha rinnovato, si lavora per Kean

Il discorso cambia di poco per Neymar: la stella brasiliana resterà al centro del programma con un rinnovo già concordato che vedrà il brasiliano incassare 36 milioni all'anno (in confronto agli attuali 28,5) fino al prossimo giugno 2025. Un accordo ratificato e concluso nei giorni scorsi e nei prossimi potrebbe arrivare anche quello di Moise Keane che tanto bene ha fatto in stagione: al momento guadagna "solamente" 3 milioni, è in prestito dall'Everton ma l'intenzione è riscattarlo.

Obiettivo blindare Mbappè con una super Team

L'obiettivo è preparare una squadra che non abbia più punti deboli, si possa ulteriormente rinforzare e che sia da garanzia al vero obiettivo di Leonardo e di Al Khelaifi: trattenere la stella delle stelle, Mbappè, evitando possibili mosse esterne e offerte importanti. Per il campione del Mondo della Francia l'attuale termine è giugno 2022 ma subito dopo gli Europei ci sarà il confronto. La volontà del giocatore è restare in Patria, con il più titolato club nazionale e per farlo ci sarà un rilancio importante: il Psg è pronto a pagarlo fino a 40 milioni a stagione per strappare il rinnovo.