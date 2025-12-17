Donnarumma vince il premio di miglior portiere del mondo senza votarsi: gesto di vera sportività

Gianluigi Donnarumma ha vinto per la prima volta il premio di miglior portiere della stagione. Donnarumma ha vinto il FIFA the Best 2025 senza votarsi. Il capitano dell’Italia ha votato altri tre portieri al posto suo.

Il premio The Best FIFA 2025 non ha registrato sorprese. Ousmane Dembélé dopo il Pallone d'Oro si è aggiudicato pure questo, così come Luis Enrique che ha fatto la doppietta nella categoria di miglior allenatore. Premi meritatissimi, come quello vinto da Gigio Donnarumma, eletto miglior portiere del mondo. In quanto capitano della Nazionale il portiere campione d'Europa ha dovuto pure votare e con grande signorilità ha deciso di non votarsi né come primo né come secondo né come terzo miglior portiere dell'anno.

Donnarumma è il miglior portiere 2025

Donnarumma è il primo italiano dopo Buffon, e il secondo in assoluto, a vincere il premio di miglior portiere FIFA The Best Awards. Premio meritatissimo perché ci sono le sue mani, la sua firma sui trofei, soprattutto sulla Champions League vinta dal PSG. Il premio era in un certo senso scontato, ma la concorrenza era forte visto che erano in lizza anche Courtois, Alisson, Neuer, Raya e il ‘Dibu' Martinez. A corredo è arrivato anche il posto nella top undici FIFA del 2025.

Chi ha votato Donnarumma come miglior portiere

Subito dopo le votazioni la FIFA ha reso note le votazioni di ogni categoria, che come noto vengono effettuate dagli allenatori e dai capitani di tutte le nazionali di calcio del mondo. In aggiunta ci sono anche i voti di un giornalista per ogni nazione (per l'Italia è Pierluigi Pardo) e c'è la supervisione di un comitato tecnico, che aveva tra gli eletti anche Paolo Maldini.

Donnarumma è il capitano della Nazionale ed ha avuto l'onore e l'onere di votare e quando si è trattato di scegliere il miglior portiere della stagione 2024-2025 non si è votato. Un gran bel gesto quello di Gigio che ha scelto in ordine: Szczesny (primo), Sommer (secondo) e Raya (terzo), che saranno stati fieri della stima più che del voto dell'illustre collega.

La top XI del FIFA The Best 2025, Donnarumma è il portiere.

I voti del CT Gattuso e di Donnarumma

Gattuso invece, non solo per patriottismo ha dato il primo posto a Donnarumma, poi ha scelto Courtois e Sommer, finalista in Champions League con l'Inter. Il C.T. dell'Italia invece ha snobbato Dembélé ed ha votato invece Mbappé come miglior giocatore della stagione davanti a Vitinha, fenomenale con il PSG, e Salah, terzo. Il portiere, in quanto capitano, ha votato invece gli ex compagni del PSG Dembélé e Hakimi, primo e secondo, oltre a Yamal, terzo.