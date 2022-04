Donnarumma sbaglia ancora, un’altra papera giocando con il Paris Saint Germain Il portiere della Nazionale ha incassato dopo appena due minuti un gol da Gameiro in Strasburgo-Paris Saint Germain. Donnarumma ha commesso un altro errore.

A cura di Alessio Morra

Questi sono giorni in cui gli errori dei portieri sono all'ordine del giorno. Meret ha sbagliato malamente in Empoli-Napoli, Buffon ha lisciato il pallone in Perugia-Parma e ha commesso una papera clamorosa, e poi c'è stato quello di Radu, un errore che potrebbe costare lo scudetto all'Inter. E all'elenco si aggiunge pure Gigio Donnarumma, tutt'altro che perfetto in Strasburgo – Paris Saint Germain.

Il Psg ha vinto matematicamente il campionato la scorsa settimana, l'ottavo degli ultimi dieci (il decimo in assoluto), e stasera è sceso in campo a Strasburgo, per giocare contro una squadra che sta sorprendentemente sta giocando per conquistare un posto in Europa League. Pochettino ha mandato in campo Neymar, Messi e Mbappé e in porta pure Donnarumma, che dopo nemmeno due minuti ha incassato un gol.

In realtà è stato tutto il Paris a commettere un errore, squadra molto alta e sorpresa da un lancio lungo per Gameiro che si è ‘bevuto' Kimpembé e dopo essere entrato in area di rigore da posizione defilata calcia con forza e sorprende Donnarumma, che nonostante il tiro sia sul suo palo non riesce a respingere. Gol dello Strasburgo.

Ennesimo errore di questa brutta stagione di Donnarumma, che dopo aver sbagliato nel match di ritorno di Champions League con il Real Madrid ha commesso una serie di brutti errori, come quello con il Marsiglia. E oggi è arrivato quello con lo Strasburgo. Il Paris Saint Germain è riuscito, poi, a trovare il gol del pareggio con Mbappé, servito da Neymar.