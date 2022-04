Il PSG è campione di Francia con quattro giornate d’anticipo: sarà l’unico titolo stagionale Il Paris Saint Germain pareggia l’1-1 il Lens vince la Ligue 1 2021-2022. Ottavo successo negli ultimi dieci anni per il PSG, che ha festeggiato con un gran gol di Messi.

A cura di Alessio Morra

Il Paris Saint Germain ha vinto ancora una volta la Ligue 1. Questo è il decimo titolo in assoluto, agganciato il Saint-Etienne che per decenni è stata la squadra con più titoli nel calcio francese. Festa sì, ma abbastanza limitata perché quest'ano il Psg voleva il ‘triplete' ma deve accontentarsi di un ‘solo' trofeo. Contro il Lens è finita 1-1. Splendido gol di Leo Messi.

Il PSG ha vinto l'ottavo titolo degli ultimi dieci anni e vincendo il campionato 2021-2022 è diventata con il Saint-Etienne la squadra con più successi in Ligue 1, 10 a testa. La partita di stasera è stata quasi una formalità, per la verità come la maggior parte delle partite della lega francese. Bastava un punto per far scattare la festa e dare l'ufficialità di quello che si sapeva da mesi e cioè che il Paris ha conquistato il titolo della Ligue 1. Per Pochettino è il primo campionato vinto da allenatore. Mentre ampliano la propria bacheca i senatori Verratti, Marquinhos, Neymar e Di Maria e i vincitori seriali e cioè Messi e Ramos, oltre a Mbappé, che ha una bacheca stracolma a soli 23 anni.

La festa come detto è stata contenuta. Perché se vincere non è mai banale e non è mai semplice va anche detto che l'esito di questo campionato era scontato e la parola fine arriva al termine di un'annata in cui il Psg ha perso la finale della Supercoppa il 1° agosto, è stato eliminato negli ottavi di Coppa di Francia e soprattutto in quelli di Champions League.

Questi risultati sono ovviamente sotto gli occhi di tutti e soprattutto della tifoseria del Psg o meglio della curva del Paris che ha chiesto a chi sarà allo stadio di uscire dallo stadio prima del termine dell'incontro con il Lens per festeggiare il titolo all'esterno del Parco dei Principi. E prima del via i calciatori del Psg sono stati fischiati. Un atteggiamento unico per una squadra che stava per giocare la partita che assegnava il titolo.

Il match con il Lens è stato bruttino. L'espulsione di Danso (al 57′) per doppia ammonizione ha facilitato il compito del Psg che al 68′ ha realizzato il gol della vittoria con Leo Messi che con un meraviglioso tiro da fuori ha messo il pallone nell'angolino. Ma il Lens non ha mollato e ha trovato il pari con Jean all'88'. Un punto importante che permette al Lens di continuare a inseguire la qualificazione alle coppe europee.