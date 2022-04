Clamorosa papera di Buffon! Liscia il pallone e prende gol: impietosa rincorsa all’avversario Nella partita della 36a giornata di Serie B tra Perugia e Parma Gigi Buffon ha commesso un errore clamoroso ed ha permesso a Olivieri di raddoppiare dopo 7 minuti.

A cura di Alessio Morra

Gigi Buffon a 44 anni sta giocando il campionato di Serie B con il Parma. Il club emiliano non ha vissuto una grande stagione, non ha conquistato la promozione e non giocherà i playoff. Nella terzultima giornata di campionato Buffon è tornato tra i pali, ma la partita di Perugia per lui è stata disastrosa, dopo 7 minuti aveva subito già due gol e il secondo è tutto sulla sua coscienza. Velocemente quelle immagini hanno fatto il giro del web.

Al 5′ la partita tra Perugia e Parma si sblocca con un rigore di Burrai. La squadra gialloblu prova a respirare e con un retro passaggio trova Buffon che però commette un errore molto grave. L'ex portiere della Juventus forse pecca di superficialità, attende il pallone, cerca di colpirlo ma lo liscia, forse lo tocca appena. Fatto sta che il pallone non è più in suo possesso. Rapidamente Buffon capisce che l'errore è letale e quando vede un avversario involarsi sul pallone cerca di inseguirlo con una certezza. Il gioco è fatto ed il gol è facilissimo per Olivieri, che ha disputato tre partite con la Juve tre anni fa. Buffon sbaglia malamente ed è 2-0.

Buffon recentemente aveva rilasciato un'intervista in cui aveva parlato anche della mancata qualificazione ai Mondiali Qatar 2022 dell'Italia, aveva punzecchiato il c.t. Mancini: "Lui è stato l’artefice principale del rinascimento vissuto con l’Europeo, ma dopo una batosta così qualche responsabilità ce l’ha. Un conto è perdere con il Portogallo ai rigori e un contro è uscire con la Macedonia". e soprattutto aveva detto di sentirsi ancora uno dei migliori portieri italiani: "Se l’Italia si fosse qualificata, non credo sarei stato convocato. La meritocrazia è dalla mia parte, ma ci sono altri discorsi a cui dare precedenza e rispetto: considerate le scelte degli ultimi anni, è giusto così".