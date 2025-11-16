Donnarumma non vuole vedere Haaland dopo la sconfitta dell’Italia: “Ci parlerò a Manchester”

La disfatta dell'Italia ha lasciato tutti senza parole, soprattutto dopo il primo tempo che aveva lasciato sensazioni positive. Nessuno si sarebbe mai aspettato un tracollo simile che ha gettato tutta la squadra nello sconforto, a cominciare da Rino Gattuso che ha voluto chiedere personalmente scusa ai tifosi. Anche Gigio Donnarumma si è accodato alle scuse rivolte agli italiani, anche se per lui il rientro dalla sosta sarà un po' più duro perché dovrà condividere lo spogliatoio del Manchester City con Erling Haaland, giustiziere degli azzurri.

Donnarumma amareggiato, ignora Haaland

Ha dovuto fare i conti con un attaccante che sta cominciando a conoscere bene e che stasera è diventato il suo peggior nemico. Haaland ha segnato una doppietta nel giro di due minuti che ha tramortito l'Italia e che ha permesso alla Norvegia di dilagare per 4-1, un risultato netto che risuona come una vera umiliazione. Gli spareggi erano già archiviati, ma arrivarci con una sconfitta così importante condiziona l'umore della squadra e aumenta a dismisura la pressione per le partite che si giocheranno a marzo, decisive per non restare esclusi dai Mondiali per la terza volta consecutiva.

Donnarumma ha voluto evitare convenevoli e complimenti e, come raccontato nel post-partita della Rai, ha del tutto ignorato il suo amico Haaland: "Ci parlerò a Manchester, non avevo neanche voglia stasera, dico la verità. Sono molto amareggiato e deluso ma dobbiamo assolutamente andare al Mondiale. Bisogna trovare fiducia per marzo". I due giocano insieme al Manchester City, ma per una sera l'amicizia viene messa da parte. Il portiere poi ha chiesto scusa si tifosi per la bruttissima sconfitta contro la Norvegia: "Chiedere scusa ai tifosi? Sicuramente, stasera sono stati fantastici. E ci dispiace tanto anche per loro ma a marzo abbiamo bisogno della loro spinta. Sono convinto che tutti insieme andremo al Mondiale".