Donnarumma eletto miglior portiere del campionato francese, i tifosi gridano allo scandalo Pioggia di polemiche in Francia, dopo che Gigio Donnarumma è stato eletto miglior portiere del campionato francese: “Vergogna, non ha giocato neanche metà delle partite”. Anche i dati delle parate lo mettono parecchio indietro.

A cura di Paolo Fiorenza

Nella serata che ha visto come mattatore Kylian Mbappé, cui è stato consegnato il premio come miglior giocatore in assoluto della Ligue 1, c'è stato spazio anche per un po' d'Italia: il riconoscimento come miglior portiere del campionato è andato infatti a Gigio Donnarumma, che dunque al suo primo anno al PSG ha portato a casa un prestigioso trofeo individuale oltre al titolo di campione nazionale con la squadra di Messi e compagni. Il 23enne stabiese ha superato l'ex viola Alban Lafont (Nantes), Walter Benitez (Nizza), l'ex romanista Pau Lopez (Marsiglia) e Matz Sels (Strasburgo).

Miglior giocatore in assoluto degli scorsi campionati Europei vinti a Wembley con l'Italia ed ora miglior numero uno di Francia: la parabola di Gigio sembra proseguire senza intoppi a vedere come cresce il suo palmarès, tuttavia la storia della stagione appena conclusasi dice altro: la sofferenza per l'alternanza con Keylor Navas tra i pali parigini ed alcuni errori pesanti, tra i quali quello colossale commesso contro il Real Madrid, nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che è costato la clamorosa eliminazione del PSG quando il passaggio del turno sembrava lucchettato. E poi gli inciampi anche con la maglia dell'Italia, con l'incertezza ugualmente decisiva nel playoff perso con la Macedonia.

Il premio consegnato a Donnarumma domenica sera – e votato dai suoi stessi colleghi della Ligue – si riferisce peraltro soltanto alle prestazioni messe in mostra nel campionato francese e tuttavia ha comunque generato un mare di polemiche, con i social invasi dai commenti di chi ritiene assurdo che possa essere nominato miglior portiere qualcuno che ha giocato appena 17 partite su 37 (manca ancora un turno), ovvero meno della metà, contro le 20 di Navas. Ma si contesta anche il rendimento dell'ex milanista: "Complimenti a Gianluigi Donnarumma, che è riuscito nella difficile impresa di essere eletto miglior portiere del campionato quando non è nemmeno il miglior portiere del suo club".

"Vergogna", è la parola più usata, con accuse alla proprietà qatariota del PSG di dettare legge a tutti i livelli nel calcio francese, insinuando che anche i premi individuali assegnati rispondano a questa logica.

Del resto anche i dati oggettivi delle percentuali di parate dei vari portieri della Ligue 1 vedono Donnarumma abbastanza indietro, soltanto in settima posizione, col 73,3%. Al primo posto c'è proprio il suo compagno nel PSG Navas (78,7%), che aveva vinto il premio lo scorso anno, davanti a Walter Benitez del Nizza.

Dati StatsBomb

Dal canto suo Donnarumma incassa con soddisfazione il riconoscimento già vinto da Salvatore Sirigu nel 2013 e 2014 sempre con la maglia del PSG: "Ho giocato la metà delle partite, significa che ho lavorato bene. Ringrazio chi mi ha votato – ha detto, dicendosi poi fiducioso sul futuro alla luce della scelta del PSG di puntare esclusivamente su di lui nella prossima stagione – Il club prenderà una decisione, non c'è nessun problema e sono felice di essere qua per la prossima stagione perché ho altri 4 anni di contratto. Se mi sento il numero uno? So già di esserlo. Io sto bene qua, sono davvero contento. Dobbiamo fare meglio, con la squadra e la mentalità che abbiamo l'anno prossimo possiamo portare a casa grandi trofei".