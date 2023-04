Donnarumma è un mostro e salva il PSG, poi dà spettacolo in francese: “Très content de moi” Grande prova di Gigio Donnarumma nella vittoria del PSG a Nizza. Il portiere dell’Italia salva la panchina di Galtier e poi dà spettacolo anche in francese al microfono: “Mentalité et agressivité”.

A cura di Paolo Fiorenza

Il PSG riesce quanto meno a salvare una Pasqua serena e dopo due tremende sconfitte di fila in casa contro Rennes e Lione, va a vincere a Nizza. Il 2-0 in Costa Azzurra porta la firma di due dei giocatori più contestati dai tifosi: Messi, ormai in odore di addio e di ritorno al Barcellona, e Sergio Ramos. Disastroso invece Mbappé, che non ha mai tirato in porta e al quale L'Equipe ha appioppato 3 in pagella. Ben altro voto si è meritato invece Gigio Donnarumma, il cui 9 esprime il livello altissimo della prestazione del portiere della Nazionale.

Lo stabiese – il cui rendimento anche in questa stagione è stato altalenante, pur senza più dover fare i conti col dualismo con Keylor Navas – è stato decisivo in almeno cinque occasioni, con parate che hanno consentito a Galtier di salvare la panchina almeno per il momento. In caso di ennesimo disastro a Nizza, non sarebbe stato infatti improbabile l'esonero anticipato del tecnico, che peraltro appare inevitabile a fine anno visto il fallimento in Champions (PSG eliminato negli ottavi, come in Coppa di Francia), anche qualora dovesse arrivare il titolo nazionale.

Si tratterebbe dell'undicesima Ligue 1 per i parigini (la nona negli ultimi 11 anni, da quando la società è diventata proprietà del fondo sovrano del Qatar), ma niente che ormai possa scaldare i cuori dei tifosi e dell'emiro. L'obiettivo resta la Champions League e nel PSG del futuro, in attesa di sapere chi sarà l'allenatore, uno dei punti fermi per parecchi anni a venire è Donnarumma.

L'ex milanista dopo la partita è stato intervistato dal canale ufficiale della Ligue 1, ricevendo i complimenti per la sua prestazione da migliore in campo. Gigio si è disimpegnato in ottimo francese, dimostrando di aver ottimizzato i quasi due anni trascorsi sotto la Tour Eiffel: "Sono molto felice di me stesso, ma più per la squadra. Questa sera è stata una grande vittoria, molto importante. La squadra ha mostrato grande mentalità e aggressività, ho visto una grande squadra stasera. Qui non era facile giocare, sono molto contento dello spirito della squadra". Adesso il PSG è atteso dallo scontro decisivo al Parc des Princes contro il Lens, secondo a 6 punti: è l'occasione per chiudere il campionato.