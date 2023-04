Xavi chiama Messi e gli spiega come giocherà al Barcellona: nuovo ruolo a 36 anni Il ritorno di Leo Messi al Barcellona è sempre più probabile: il tecnico Xavi lo sente abitualmente e gli sta spiegando quale sarebbe il suo nuovo ruolo in campo.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo due anni sotto la Tour Eiffel, il progetto Messi al PSG si può definire un fallimento, il che può suonare paradossale visto che la squadra parigina ha vinto il titolo nazionale lo scorso anno e si avvia a fare il bis in questa stagione, ma è chiaro a tutti che lo scopo dell'emiro del Qatar quando nell'estate del 2021 ha ricoperto d'oro il campione argentino era mettere le mani sulla Champions League. Ed invece sono arrivate due eliminazioni agli ottavi di finale, l'anno scorso col Real Madrid – col famigerato errore di Donnarumma al Bernabeu – e qualche settimana fa per mano del Bayern Monaco.

Se a questo aggiungiamo che il feeling tra Messi e i tifosi non è mai scattato ed anzi nelle ultime uscite casalinghe l'annuncio del suo nome allo stadio è stato accompagnato da copiosi fischi, lo scenario che ne esce fuori è quello di un rinnovo ad ora assolutamente improbabile. Il prossimo 30 giugno il contratto del sette volte Pallone d'Oro (e quasi certo vincitore dell'ottavo quest'anno grazie al Mondiale vinto con l'Argentina) andrà a scadenza e l'attaccante rosarino – che allora avrà appena compiuto 36 anni – sarà libero di andare dove vuole, a patto che la sua nuova squadra sia disposta a scucire i 40 milioni lordi a stagione che tuttora guadagna a Parigi.

Leo Messi con la maglia del PSG: le sue perplessità sono ricambiate dai tifosi

Da tempo è noto l'interesse dell'Inter Miami di David Beckham, disposto anche ad offrire a Messi una quota azionaria del club, ma probabilmente non è ancora arrivato il momento per vedere l'argentino – i cui numeri stagionali al PSG sono comunque strepitosi (18 gol e 17 assist in 33 partite), senza contare il Mondiale stellare – in un campionato meno competitivo come la Major League Soccer. L'intenzione della Pulga è infatti quella di restare in Europa almeno fino alla Copa America del 2024, ovviamente giocando in club che gli possa consentire di puntare ancora alla vittoria della Champions League.

Nelle ultime settimane è tornata caldissima la pista che vorrebbe il suo romantico ritorno al Barcellona, un ritorno sognato anche dai tifosi blaugrana, che gli hanno fatto arrivare il loro amore potente durante l'ultima partita giocata al Camp Nou col Real Madrid. Messi ha lasciato il cuore in Catalogna, due anni fa non avrebbe mai voluto andarsene ed è accaduto solo per le ben note vicende legate al dissesto finanziario del club di Laporta.

Messi e Xavi assieme nel Barcellona: la coppia potrebbe ricomporsi

L'attuale tecnico del Barcellona Xavi, che da giocatore ha vinto tutto assieme a Messi, è ovviamente uno degli sponsor massimi dell'operazione, sicuro che il ritorno del fuoriclasse potrebbe riportare istantaneamente il club blaugrana a competere per trionfare in Europa. L'allenatore che sta portando la squadra a vincere la Liga con ampio margine sul Real ha già in mente come utilizzare Messi l'anno prossimo, ovvero in un nuovo ruolo, da centrocampista, una prospettiva di cui il giocatore stesso è entusiasta.

Guillem Balague, giornalista e biografo di Messi, ha svelato al riguardo alla BBC: "Leo e Laporta non si sono parlati, ma ovviamente il Barcellona continua a spingere per l'idea, ci proveranno. Il motore principale è l'allenatore Xavi che parla regolarmente con Messi e gli dipinge abbastanza chiaramente l'immagine di una squadra che ha bisogno della sua qualità. Xavi dice a Messi che sarà utilizzato come uno dei due centrocampisti davanti a quello più basso, in un ruolo molto simile a quello che fa con l'Argentina. Xavi ha pensato a modi diversi perché funzioni e ogni volta che Leo ne viene a conoscenza, i suoi occhi si illuminano".

Come giocherebbe il Barcellona l’anno prossimo con Messi

Nell'idea di Xavi, dunque, considerando l'attuale schieramento del Barcellona, Messi verrebbe schierato a centrocampo davanti a Frenkie de Jong e al fianco di Pedri, giocando alle spalle del tridente con al centro Lewandowski e ai lati Gavi e Dembélé. Non male come qualità complessiva in campo…