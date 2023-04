È il 10° minuto di Barcellona-Real Madrid e dal Camp Nou si alza un solo coro: è per Messi Durante il Clasico di Copa del Rey contro il Real Madrid, il Camp Nou è esploso inneggiando il nome di Leo Messi. Al decimo minuto di gioco, ennesima dimostrazione di incondizionato amore per la Pulga che potrebbe salutare il PSG.

A cura di Alessio Pediglieri

Al Camp Nou si sta disputando la semifinale di ritorno tra Barcellona e Real Madrid, un ‘Clasico' tesissimo e acceso in cui i catalani partono dal vantaggio della vittoria all'andata per 1-0. Stadio da tutto esaurito per l'occasione, di vedere la propria squadra volare in finale ed eliminare gli storici rivali ma al 10° minuto dagli spalti si è alzato un grido all'unisono, rivolto ad un uomo in particolare: Leo Messi.

I tifosi azulgrana hanno voluto tributare l'ennesimo omaggio al loro idolo anche se è lontano da Barcellona dal 2021 da quando ha scelto di proseguire la sua carriera in Ligue 1 alla corte del PSG per cercare nuovi stimoli e gloria. Che non sono mai arrivati se non nel campionato transalpino perché a livello internazionale nemmeno la Pulga argentina è riuscita ad invertire un trend oramai diventato un'ossessione. Un "fallimento" che i tifosi del Paris non hanno gradito, aspettandosi dal 7 volte Pallone d'Oro quel salto di qualità e quei trofei che fino ad oggi sono stati loro negati.

Così, al Parco dei Principi sempre più spesso si è manifestato il fastidio per un Messi mai decisivo come è stato in Nazionale con l'Argentina, trascinata alla Coppa del Mondo in Qatar, o come è stato con il Barcellona negli anni precedenti. Polemiche, critiche e soprattutto fischi sonori nei suoi confronti allo stadio. Un atteggiamento che ha più che infastidito Messi che non ha mai trovato un vero feeling con i tifosi francesi. E le voci di un mancato rinnovo con il club, la guerra fredda sugli emolumenti (il PSG avrebbe fatto una proposta al ribasso del 25%) e le sirene di ritorno da Barcellona, hanno fatto il resto.

Con la classica ciliegina sulla torta messa dai tifosi azulgrana al Camp Nou mercoledì sera nella cornice più bella e speciale, quella di un Clasico, dove è scattato il richiamo verso il loro mai dimenticato "dieci": "Messi, Messi, Messi". Tutto lo stadio ha inneggiato il suo nome al decimo minuto, disinteressandosi per un attimo di quanto stesse accadendo in campo. Ma senza dimenticare che anche questo ultimo gesto d'amore, unito alla Supercoppa di Spagna già vinta, ad una Liga al momento dominata e la possibilità di arrivare in finale anche in Copa del Rey, possono rappresentare il giusto viatico per far succedere l'impossibile la prossima estate: l'ultimo ballo, come ha già sognato lo stesso Xavi.