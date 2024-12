video suggerito

Donnarumma diventa un caso al PSG: Luis Enrique ora è pronto a schierare il terzo portiere Gigio Donnarumma continua ad essere un caso al PSG. Luis Enrique, dopo aver schierato Safanov al suo posto, adesso potrebbe affidarsi al terzo portiere che non ha ancora giocato un minuto in stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gigio Donnarumma non sta vivendo un momento felicissimo al PSG. In questa prima parte di stagione, l'ex portiere del Milan, è stato determinante con l'Italia di Spalletti ma in Francia, con il club parigino, le cose stanno andando diversamente. Luis Enrique da un po' di tempo ha messo in discussione la sua titolarità. Contro il Bayern Monaco in Champions poco più di una settimana fa la bocciatura definitiva con Safonov tra i pali: "Avremo bisogno che il nostro portiere si liberi da quella pressione – disse Luis Enrique -. Faccio la formazione in base a quello che vedo".

Donnarumma di certo in Champions League non aveva mostrato il suo lato migliore dato che contro l'Atletico Madrid, quando gli spagnoli vinsero al Parco dei Principi in piena zona Cesarini, fu lui a spianare la strada della vittoria alla squadra di Simeone a causa di un disastroso mancato intervento. Ma Safanov di certo non ha fatto meglio dopo essere stato preferito a Gigio. La papera contro il Bayern secondo Le Parisien avrebbe ora convinto Lucho ad affidarsi al terzo portiere: lo spagnolo Arnau Tenas, oro olimpico a Parigi 2024 con la Spagna.

Arnu Tenas durante il riscaldamento con Donnarumma.

L'ennesimo colpo di scena, in una vicenda, quella del portiere, che sta facendo discutere in Francia. Tenas ha 23 anni e fino a questo momento non ha mai giocato un minuto con il PSG. Terzo portiere nelle gerarchie di Luis Enrique dopo Donnarumma e Safanov, ora potrebbe finalmente e inaspettatamente diventare il numero uno della squadra parigina con la possibilità di giocarsi una chance importantissima. Tenas è stato fortemente voluto da Luis Enrique, che lo ha portato dal Barcelona, ​​​​ma ha giocato solo 6 partite la scorsa stagione.

Contro l'Auxerre potrebbe esserci già l'esordio di Tenas

Arnau Tenas, che condivide lo stesso agente di Luis Enrique, potrebbe sfruttare l'occasione per superare nelle gerarchie proprio Donnarumma. L'attenzione massima ora è proprio sulla scelta dell'allenatore del PSG in vista del prossimo impegno della squadra parigina in casa dell'Auxerre domani sera. Un appuntamento importante che potrà dire molto su questa scelta di Luis Enrique e probabilmente anche sul futuro di Donnarumma. Il portiere italiano ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ma non è stato ancora rinnovato.