Donnarumma: “Con Sinner ci sentiamo sempre”. E svela le due cose di cui non parlano mai

Gigio Donnarumma dal ritiro dell’Italia ha parlato degli impegni degli Azzurri per le Qualificazioni Mondiali e si è soffermato a raccontare anche il suo rapporto d’amicizia speciale con Sinner: “Ci sentiamo sempre”.

Gigio Donnarumma è stato ufficializzato da poco come nuovo portiere del Manchester City. Il brusco addio a sorpresa dal PSG è stato uno degli argomenti trattati durante la conferenza stampa del portiere dal ritiro dell'Italia a Coverciano. Donnarumma ha parlato di ciò che è accaduto nelle ultime settimane per poi concentrarsi su questo nuovo capitolo della sua carriera in Inghilterra. Nel mezzo la Nazionale e l'Italia che mai come in questi mesi sarà in cima ai pensieri di ogni giocatore e del CT Gattuso con la speranza che gli Azzurri possano tornare a giocare i Mondiali il prossimo anno.

Donnarumma ha parlato di questo ma anche di un altro sportivo italiano che chiaramente domina l'attenzione del mondo intero in questo momento: Jannik Sinner. Il numero uno del tennis nella notte italiana sfiderà Lorenzo Musetti nel derby tutto italiano nei quarti di finale degli US Open. Donnarumma ha svelato di avere un contatto diretto con Sinner: "Con Jannik ci sentiamo sempre, ma di tutto parliamo tranne che di calcio o tennis".

Donnarumma durante una partita di Sinner in Francia seduto alle spalle del suo staff.

Il portiere dell'Italia ha spiegato qual è il suo rapporto con Sinner: "Abbiamo un rapporto semplice, è un ragazzo come me, semplice, che ama la famiglia e la privacy – ha sottolineato Donnarumma a domanda precisa sul tennista azzurro -. Gli faccio l'in bocca al lupo per stasera, il derby tutto italiano è sempre speciale. Che vinca il migliore". Non si schiera chiaramente Gigio ma sicuramente il filo diretto con Jannik fa pendere le sue preferenze proprio sul tennista numero uno al mondo.

Donnarumma durante il ritiro con l’Italia.

Le parole di Donnarumma sul suo addio al PSG e la Nazionale

Inevitabile poi nel corso della conferenza tornare poi proprio sul suo brusco addio al PSG. Donnarumma ha fatto sapere di aver saputo tutto subito la finale di Champions League vinta contro l'Inter: "Non sapevo che non sarei rimasto – ha detto – . Mi hanno parlato dopo l'inizio del ritiro. Intanto mi sono allenato col preparatore dei portieri, ho fatto tutto alla grande. Non vedevo l'ora di venire qui, ricominciare un nuovo percorso e sono super contento".

Donnarumma ha spiegato anche il comportamento di Luis Enrique. Il portiere ha fatto sapere di aver apprezzato molto le sue parole: "È stato diretto con me, fin dai primi giorni di ritiro – ha detto ancora -. Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte. Il tecnico ha il potere di decidere, ma avere il supporto di tutti, soprattutto dei miei compagni, ha fatto capire cosa avevo dato al PSG".

Sulla Nazionale e l'obiettivo Mondiali invece è sicuro che gli azzurri possano farcela: "Io penso che la cosa più importante che non c'è stata contro la Norvegia è la voglia di rialzarci. Può capitare che prendi gol – spiega Donnarumma -. E bisogna ritrovare quella forza italiana, su quello con mister Gattuso ci stiamo lavorando e stiamo ritrovando le nostre consapevolezze. Sta facendo sentire tutti importanti".