Donnarumma affonda col PSG, distrutto da stampa e tifosi: “Il portiere che non para mai” Momento difficile per Gigio Donnarumma dopo la brutta sconfitta del PSG domenica contro il Lens: terribile papera sul primo gol incassato. In molti chiedono al tecnico Galtier di ripensare alla scelta tra i pali, dando fiducia a Keylor Navas in vista degli ottavi di Champions contro il Bayern.

A cura di Paolo Fiorenza

Peggior inizio di 2023 non poteva esserci per il PSG che è stato sonoramente battuto per 3-1 in trasferta a Lens, nello scontro diretto tra le prime due in classifica della Ligue 1. Adesso la squadra di Galtier è ancora al comando, ma con soli 4 punti sull'ex udinese Fofana e compagni. Una bruttissima prestazione, figlia anche delle assenze dei vari Neymar (squalificato) e Messi (ancora non rientrato dai festeggiamenti per il Mondiale), oltre che degli infortunati Nuno Mendes, Kimpembe e Renato Sanches.

Il Lens ha annichilito il PSG: Galtier ha di che è essere preoccupato

La sconfitta col Lens, arrivata dopo la vittoria su calcio di rigore al 96′ sullo Strasburgo nel turno precedente, fa suonare tutti i campanelli d'allarme possibili sotto la Tour Eiffel, esponendo in maniera impietosa la scarsa profondità della rosa e alcune debolezze specifiche. Nel dopo partita stampa e tifosi si sono scagliati contro Sergio Ramos e l'ex partenopeo Fabian Ruiz, ma non è stato risparmiato neanche Gigio Donnarumma: la fiducia concessagli quest'anno dal tecnico non è supportata per nulla dall'ambiente parigino.

Il 23enne portiere stabiese nella stagione attuale ha giocato sempre, non saltando neanche un minuto in tutte le competizioni: 17 partite in campionato, 6 in Champions League e la Supercoppa di Francia. In 24 gare totali ha incassato 20 gol, non dando mai la sensazione di aver fatto la differenza, anzi tutt'altro. La sconfitta arrivata col Lens è soltanto la prima stagionale ed interrompe una striscia di imbattibilità di 32 gare che durava dall'anno scorso, ma tanto basta a sollevare parecchi dubbi in vista non tanto del prosieguo di un campionato che nessuno riesce a pensare che si possa perdere, quanto della doppia sfida negli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco (14 febbraio e 8 marzo).

Uno degli interrogativi principali riguarda proprio il titolare tra i pali: Donnarumma è uscito in maniera avventata in occasione del primo gol del Lens dopo 4 minuti, smanacciando malamente il pallone crossato dalla sinistra e porgendolo su un piatto d'argento sui piedi di Frankowski, che ha avuto gioco facile ad insaccare e indirizzare la partita in maniera irreversibile per il PSG.

Una papera che ha scatenato i tifosi sui social, con parole durissime e lo spettro di Keylor Navas evocato come possibile sostituto. Il 36enne portiere costaricano non ha mai messo piede in campo in questa stagione, dopo l'alternanza con l'azzurro in quella precedente, e sono in molti a pensare che forse sarebbe arrivato il momento di scongelarlo proprio nell'ottica del doppio impegno di Champions League: si sa che gli assenti nel calcio hanno sempre ragione quando le cose vanno male.

Molto pesante nella sua bocciatura di Donnarumma è stato anche il noto giornalista Pierre Ménès, in un video pubblicato sul proprio canale Youtube: "Sul versante parigino ci sono alcuni dossier da aprire – ha esordito – a cominciare da Donnarumma, il portiere che non para mai niente. Comincia ad essere molto problematico soprattutto quando in panchina c'è Navas. Potrebbe non essere troppo tardi per cambiare idea, perché questo portiere non è mai decisivo. Arriveremo contro il Bayern a giocare partite in cui dovrà essere decisivo il portiere schierato".

Donnarumma non è peraltro l'unico giocatore del PSG a preoccupare il giornalista: "Non vale nemmeno la pena di parlare di Ramos. E Marquinhos, non so se è la lentezza di Ramos a farlo sentire insicuro, ma è stato solo l'ombra di se stesso per troppo tempo perché fosse una coincidenza. E poi Fabian Ruiz, che era già andato molto male contro lo Strasburgo, è stato catastrofico, indicibile". E meno male che è solo la prima sconfitta in questa stagione…