Dolberg fa preoccupare i tifosi: “Devo curarmi ma non ci saranno effetti gravi” L’ex attaccante dell’Ajax, oggi al Nizza, ha parlato delle proprie condizioni di salute. Dolberg ha scritto in una story su Instagram qual è la causa del suo malessere e come sta, fornendo rassicurazioni sul futuro da calciatore. “I dottori mi abbiano spiegato che, con le giuste cure, il diabete non avrà alcuna conseguenza sulla mia carriera calcistica”.

La brutta notizia è che ha scoperto di avere il diabete. La buona notizia è che gli hanno diagnosticato uno stadio della malattia non preoccupante e, soprattutto, che non ne inficerà la carriera. Kasper Dolberg ha 24 anni e oggi gioca nel Nizza. In Francia ha smarrito un po' della malia con la quale aveva incantato avversari e osservatori ai tempi dell'Ajax: finora nella Ligue 1 ha conosciuto alti e bassi (20 reti in 63 match). In nazionale – ai recenti Europei – i 3 gol segnati (2 al Galles, 1 alla Repubblica Ceca) sono stati come il richiamo della foresta, risvegliando in lui l'istinto del bomber. Dietro il rendimento a fasi alterne dell'ultimo periodo c'è una spiegazione.

È lo stesso calciatore ad annunciare in una story su Instagram come sta, ad alzare il velo sulla condizione personale. "Questa settimana ho ricevuto i risultati di alcune analisi e ho scoperto di avere il diabete di tipo 1 – le parole di Dolberg -. È una situazione che mi ha colto di sorpresa, ma sono anche molto più tranquillo per aver scoperto il motivo per cui nelle ultime settimane non mi sentivo al top". Se la diagnosi gli ha smorzato il sorriso, le rassicurazioni dei medici glielo hanno restituito.

Il timore di non poter giocare più al calcio e farlo a un certo livello era una brutta voce che gli ronzava in testa. "I dottori mi abbiano spiegato che, con le giuste cure, questa cosa non avrà alcuna conseguenza sulla mia carriera calcistica". La tabella di recupero procede di pari passo alle cure e ad allenamenti personalizzati. Cambia tutto per Dolberg ma quel che più conta adesso è la sua salute, ecco perché non potrà essere presente nella rosa della Danimarca e non figura nelle prossime convocazioni. "Mi sono allenato per tutta la settimana e inizio a sentirmi molto meglio – ha aggiunto Dolberg parlando del suo futuro -. Per seguire al meglio la terapia di cui ho bisogno non andrò in nazionale. Grazie a tutti e ci vediamo presto!".