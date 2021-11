“Dobbiamo aver paura di loro?”: Bonucci sbeffeggia il Milan ma la Juve lo tradisce Leonardo Bonucci, come svelato in All or Nothing, si è reso protagonista di un discorso forte all’intervallo di Juve-Milan che non ha prodotto i risultati sperati.

A cura di Marco Beltrami

Spesso e volentieri in All or Nothing, la docu-serie che racconta la stagione 2020-2021 della Juventus, è stato immortalato Leonardo Bonucci alle prese con discorsi motivazionali in occasione dei match dei bianconeri. Le telecamere di Prime Video hanno mostrato il numero 19 intento a spronare i compagni con "sermoni" anche molto coloriti. Oltre a quello all'intervallo del match poi perso clamorosamente contro il Benevento, ha fatto discutere anche il bis in occasione di Juventus-Milan.

La squadra di Pirlo si giocava con quella di Pioli punti pesanti per la Champions (reduce dalla delusione per il flop col Porto) e dopo il primo tempo si è trovata sotto di un gol. Sguardi cupi e scoramento nello spogliatoio dell'Allianz Stadium per la Juventus, con il tecnico che ha provato a spingere sull'orgoglio dei suoi: "Abbiamo ancora 45’. Dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo. Abbiamo i cambi. Diamo tutto quello che abbiamo per vincere. Dobbiamo essere positivi. Dai. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi aiutarci l’uno con l’altro.Quando sbagliamo andiamo subito in aggressione. Adesso si vedono i giocatori e gli uomini".

A dargli man forte con toni ben più decisi, ci hanno pensato due senatori entrambi in panchina ovvero Buffon e Bonucci. Il portiere ha chiesto alla squadra di tirare fuori gli attributi: "Non cominciamo a piangerci addosso eh! Dopo si piange! Adesso non ci si piange addosso. Adesso si tirano fuori i cog****i". Sulla stessa lunghezza d'onda il difensore grande ex della partita che indica la lavagna, dove ci sono i nomi di tutti e 22 i giocatori in campo e sminuisce la squadra di Pioli: "Guardiamo questa c***o di lavagna, abbiamo paura del Milan? Non può essere, dobbiamo giocare con la testa libera! È un momento difficile ma la testa libera aiuta a far andare le gambe".

Purtroppo per lui però le cose non sono andate benissimo al rientro in campo per la Juventus, che ha incassato nel secondo tempo altri due gol dal Milan. E questi retroscena si sono rivelati un boomerang per Bonucci che ha incassato una serie di sfottò sui social dai tifosi rossoneri, che hanno ancora il dente avvelenato con lui per il ritorno in bianconero dopo una sola stagione.