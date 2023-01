Disavventura per Joelinton: la stella del Newcastle arrestato nella notte dopo l’alcol-test Joelinton arrestato nella notte per guida in stato di ebrezza. La stella del Newcastle di Howe è stato fermato dalla polizia e ora dovrà comparire in tribunale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sedici presenze, 2 gol e 2 assist e la consapevolezza di essere una delle stelle del Newcastle, autentica rivelazione questa stagione in Premier League. L'arrivo della nuova e ricca proprietà e l'enorme numero di giocatori acquistati a suoi di milioni di euro, ha portato la squadra inglese fino al terzo posto in classifica con 35 punti dietro ad Arsenal e Manchester City. Il merito di questo risultato va dato anche al 26enne brasiliano Joelinton.

Arrivato al Newcastle nell'estate 2019 per una cifra pari a 44 milioni di euro dopo essere stato prelevato dall'Hoffenheim, il centrocampista è diventato poi un perno della squadra inglese protagonista di una gara fantastica contro il Leicester nel Boxing Day realizzando un gol e un assist portando la sua squadra per una notte al secondo posto. Una notte, quella passata, che però è stata a dir poco da incubo per il giocatore che è stato arrestato dalla polizia all'1:30 dopo essere stato sottoposto all'alcol-test. Una brutta figura per il Newcastle che sta cercando di rilanciarsi sotto tutti i punti di vista.

La sua esultanza dopo il gol segnato al Leicester.

"Poco prima dell'1:20 di oggi (giovedì), gli agenti hanno fermato un veicolo nell'area di Ponteland Road a Newcastle e hanno arrestato l'occupante", ha dichiarato un portavoce della polizia di Northumbria secondo quanto riportato da Sky UK. "Joelinton Cassio, 26 anni, di Ponteland, è stato accusato di guida oltre il limite prescritto per l'alcol". Il giocatore è finito immediatamente sulle prime pagine dei tabloid inglesi che hanno subito condannato il comportamento del giocatore: "Dovrà comparire davanti ai magistrati a Newcastle il 26 gennaio". Il 26enne è un perno della squadra di Eddie Howe in questa stagione, collezionando finora 21 presenze in tutte le competizioni.

Il Newcastle è venuto a conoscenza dell'incidente ma non ha ancora commentato quanto accaduto. Joelinton vive nella zona di Darras Hall di Ponteland, un grande villaggio nel Northumberland che ospita molti altri calciatori locali. In Inghilterra sono rimasti sorpresi anche se Joelinton non è nuovo a questo tipo di cose. Basti pensare che nel 2020 ha attirato l'attenzione dei media inglesi per essere stato multato di 200 dollari dopo aver infranto le restrizioni dovute al Covid per tagliarsi i capelli durante la pandemia. Prossimo appuntamento ora sarà il tribunale proprio due giorni dopo l'andata della semifinale della Carabao Cup contro il Southampton.