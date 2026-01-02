Calcio
video suggerito
video suggerito

Diogo Costa colpisce a tradimento Rodrigo Mora: cosa c’è dietro il vile gesto, umiliazione pubblica

Durante un allenamento a porte aperte del Porto, Diogo Costa colpisce alle spalle il giovane Rodrigo Mora: il video fa il giro dei social e il club valuta eventuali provvedimenti.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un gesto davvero pessimo, che nulla ha a che vedere con lo sport. Diogo Costa, portiere del Porto, è riuscito a mettere tutti d’accordo. Non con una parata o un intervento decisivo, ma con un colpo alle spalle a un suo compagno di squadra Rodrigo Mora, che ha rischiato anche di farsi male. Una vendetta vera e propria quella dell’estremo difensore, mascherata poi da scherzo, per provare a ristabilire le gerarchie dello spogliatoio.

Diogo Costa colpisce a tradimento Rodrigo Mora

L’episodio si è verificato davanti agli occhi di tutti sul terreno di gioco dello Stadio do Dragão. Questa volta la cornice non è stata quella di una partita, ma di un allenamento a porte aperte della formazione lusitana in vista del prossimo match di campionato previsto nel fine settimana. In un video circolato poi sui social si può vedere Diogo Costa prendersela con il giovane talento classe 2007. Mentre i calciatori sono tutti vicini e sembrano scherzare, Rodrigo Mora dice qualcosa e poi volta le spalle al gruppetto, dove c’era anche Diogo.

Il portiere si avvicina al ragazzo e a tradimento lo colpisce con un calcione, con i tacchetti spianati, tra la schiena e il braccio. Una botta dura, a giudicare dalla frustata del collo di Mora, che rimane ovviamente sorpreso. Ha provato a sorridere il trequartista, anche se quella di Costa non sembrava essere proprio un’intenzione scherzosa. Tutti gli altri calciatori presenti, dal canto loro, sono sembrati in imbarazzo, e anche i componenti dello staff si sono limitati a espressioni di circostanza.

Leggi anche
Perché l'ingegnere di Verstappen è scoppiato a piangere ad Abu Dhabi: la moglie di Lambiase svela il motivo

Perché Diogo Costa ha reagito in questo modo

Ma cosa ha scatenato la reazione di Diogo Costa? Un altro video mostra quanto accaduto poco prima nella partitella in campo, con Rodrigo Mora che ha segnato un gol bellissimo: un pallonetto con il contagiri per beffare dalla distanza Diogo Costa, che si trovava fuori dai pali. Pallone imprendibile per l’estremo difensore, che ha tentato la rincorsa ma non è riuscito a impedire la beffa, con tutto il pubblico presente che ha applaudito la prodezza balistica.

Si è sentito umiliato Costa, che ha reagito poi nel peggiore dei modi, vendicandosi con quel colpo proibito. La conferma è arrivata poco dopo, nell’intervista ai canali ufficiali, quando ha spiegato: "Non so se l’avete visto, ma ho tolto una palla dal campo ed è per questo che lui è riuscito a segnare, altrimenti non avrei subito quel gol". Non sono da escludere provvedimenti da parte del Porto.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
Cosa aspettarsi dal 2026 dello sport, con quali speranze per l’Italia: dipende tutto dal calcio
Sinner vince Wimbledon, Fahr con la Nazionale delle regine, Furlani che salta sul mondo
Jvan Sica
Jannik Sinner saluta il suo eccezionale 2025: “Ho visto altro oltre i risultati”. E arriva la reazione di Alcaraz
Il segreto del dominio dell’Italia della pallavolo nel 2025: perché le nostre ragazze sono diventate imbattibili
Napoli e Bologna sono le regine del 2025 del calcio italiano, ma il sistema continua a scricchiolare e la Nazionale fatica
PSG, Crystal Palace, Mjällby e Corea del Nord: le sliding doors del calcio internazionale del 2025
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views