Diogo Costa colpisce a tradimento Rodrigo Mora: cosa c’è dietro il vile gesto, umiliazione pubblica

Un gesto davvero pessimo, che nulla ha a che vedere con lo sport. Diogo Costa, portiere del Porto, è riuscito a mettere tutti d’accordo. Non con una parata o un intervento decisivo, ma con un colpo alle spalle a un suo compagno di squadra Rodrigo Mora, che ha rischiato anche di farsi male. Una vendetta vera e propria quella dell’estremo difensore, mascherata poi da scherzo, per provare a ristabilire le gerarchie dello spogliatoio.

Diogo Costa colpisce a tradimento Rodrigo Mora

L’episodio si è verificato davanti agli occhi di tutti sul terreno di gioco dello Stadio do Dragão. Questa volta la cornice non è stata quella di una partita, ma di un allenamento a porte aperte della formazione lusitana in vista del prossimo match di campionato previsto nel fine settimana. In un video circolato poi sui social si può vedere Diogo Costa prendersela con il giovane talento classe 2007. Mentre i calciatori sono tutti vicini e sembrano scherzare, Rodrigo Mora dice qualcosa e poi volta le spalle al gruppetto, dove c’era anche Diogo.

Il portiere si avvicina al ragazzo e a tradimento lo colpisce con un calcione, con i tacchetti spianati, tra la schiena e il braccio. Una botta dura, a giudicare dalla frustata del collo di Mora, che rimane ovviamente sorpreso. Ha provato a sorridere il trequartista, anche se quella di Costa non sembrava essere proprio un’intenzione scherzosa. Tutti gli altri calciatori presenti, dal canto loro, sono sembrati in imbarazzo, e anche i componenti dello staff si sono limitati a espressioni di circostanza.

Perché Diogo Costa ha reagito in questo modo

Ma cosa ha scatenato la reazione di Diogo Costa? Un altro video mostra quanto accaduto poco prima nella partitella in campo, con Rodrigo Mora che ha segnato un gol bellissimo: un pallonetto con il contagiri per beffare dalla distanza Diogo Costa, che si trovava fuori dai pali. Pallone imprendibile per l’estremo difensore, che ha tentato la rincorsa ma non è riuscito a impedire la beffa, con tutto il pubblico presente che ha applaudito la prodezza balistica.

Si è sentito umiliato Costa, che ha reagito poi nel peggiore dei modi, vendicandosi con quel colpo proibito. La conferma è arrivata poco dopo, nell’intervista ai canali ufficiali, quando ha spiegato: "Non so se l’avete visto, ma ho tolto una palla dal campo ed è per questo che lui è riuscito a segnare, altrimenti non avrei subito quel gol". Non sono da escludere provvedimenti da parte del Porto.