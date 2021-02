Il programma della 23ª giornata è spalmato su quattro giorni e le dieci partite in programma si disputeranno in dieci fasce orarie differenti. In teoria dunque gli appassionati hanno la possibilità di seguire tutte le partite in diretta. Il clou è rappresentato dal derby Milan-Inter, ma per la zona Champions pesa tanto anche la sfida Atalanta-Napoli, mentre la Juventus nel Monday Night ospita il Crotone e prova a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive.

Tantissimi calciatori nel prossimo turno di Serie A rischiano la squalifica in caso di ammonizione. Il numero dei diffidati cresce sempre più con il passare delle giornate di campionato. Il Milan è l'unica squadra pulita. Pioli non ha nemmeno un diffidato. Le squadre messo peggio a livello di diffidati sono la Roma e l'Inter. Sei calciatori giallorossi come da regolamento avranno una giornata di squalifica in caso di ammonizione nella 23a giornata, tra questi anche Veretout. Cinque diffidati nell'Inter e sono tutti nomi pesanti, tra questi anche Lukaku, Hakimi e Barella. Un diffidato per il Napoli (Lozano, ma è infortunato) e per la Juventus (Danilo), due invece per l'Atalanta.

L'elenco dei calciatori diffidati per la 23ª giornata di Serie A