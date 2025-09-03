Calcio
Difensori per il Fantacalcio 2025/26, la divisione in fasce: consigli per low cost e top

Quali sono i migliori difensori da prendere al fantacalcio. Questa domanda se la pongono tutti i fantacalcisti. Un paio di nomi svettano su tutti e sono quelli dei difensori goleador.
A cura di Alessio Morra
Difensori goleador sono quelli che chiunque gioca al fantacalcio vuole acquistare. Ma anche difensori che sfornano assist e pure quelli che garantiscono voti alti. Per questo motivo i giocatori di fantacalcio nella scelta della squadra possono optare per scelte totalmente diverse quando c’è da acquistare dei difensori.

Questi sono i difensori che hanno realizzato più gol nella Serie A 2024-2025:

  1. Denzel Dumfries 7 gol
  2. Nadir Zortea 6 gol
  3. Robin Gosens 5 gol
  4. Federico Dimarco 4 gol
  5. Adam Marusic 4 gol
  6. Enrico Delprato 4 gol
  7. Davide Zappacosta 4 gol

Difensori titolari di prima fascia: i top per il Fantacalcio 2025/26
I difensori top: Dumfries, Dimarco, Cambiaso, Bremer, Di Lorenzo, Bastoni, Bellanova, Zortea

Difensori che fanno gol dunque, ma pure assist. Queste caratteristiche le hanno i difensori che giocano sulle fasce, preferibilmente a centrocampo, come gli interisti Dumfries, garanzia assoluta, e Dimarco, ma pure lo juventino Cambiaso. Principe degli assist è Bellanova, che all’Atalanta ritrova Juric. Tra questi c’è pure Zortea, che al Bologna proverà a confermarsi. Capitan Di Lorenzo offre gol, assist e voti di livello. Tra i migliori centrali in assoluto c’è Bremer, al rientro dopo un lungo infortunio. Il brasiliano se sta bene è una garanzia totale. Idem Bastoni.

Di difensori affidabili ce ne sono parecchi. Elenco lunghissimo. Partendo dai campioni d’Italia si fanno velocemente i nomi di Rrahmani e Buongiorno, che lo scorso anno, però, ha saltato diverse partite. Seguono poi il solito Acerbi e Zappacosta. Esperienza doc. Non si può affatto dimenticare Mancini, totem della Roma. Milan e Fiorentina puntano su un terzetto di livello. Tra i rossoneri spicca de Winter. Mentre Pioli valorizzerà Comuzzo.

I difensori low cost di Serie A da prendere all'asta del Fantacalcio 2025
I difensori low cost: Mina, Ramon, Solet, Bertola, Idzes, Candé, Siebert, Albiol

Generalmente in questa lista ci sono calciatori di squadre medio-piccole, ma guardando bene si può pescare anche da squadre di fascia alta. Il solito Mina del Cagliari sarà una carta coperta di tanti fantacalcisti. Mentre chi vorrà puntare sul Como e i giovani di Fabregas sceglierà Ramon. Solet dell’Udinese è una garanzia. I bianconeri hanno preso anche il giovane promettente Bertola, che va tenuto d’occhio. Mentre il Sassuolo ha acquistato Idzes e Candé, che hanno ben figurato con il Venezia nonostante la retrocessione. Il Lecce ha puntato sul giovane tedesco Siebert. L'esperienza di Raul Albiol aiuterà il Pisa, lo spagnolo a buon prezzo si può comprare.

Difensori che giocano a centrocampo, i consigli per il Fantacalcio 2025/26
I migliori difensori che giocano a centrocampo: Dumfries, Dimarco, Cambiaso, Bellanova, Wesley, Dodò

Tante squadre giocano con la difesa a tre e quindi con il centrocampo a quattro o a cinque ci sono tantissimi difensori che vengono schierati a metà campo. Tra questi gli interisti Dumfries e Dimarco, gli juventini Cambiaso e Joao Mario, i nerazzurri dell’Atalanta Zappacosta e Bellanova, il giallorosso Wesley, oltre al brasiliano Dodò. A questi si aggiunge pure il rossonero Estupinan.

I migliori difensori goleador da prendere all'asta del Fantacalcio
Difensori goleador: Dumfries, Dimarco, Zortea, Mancini, Cambiaso, Di Lorenzo, Marusic

Dumfries è sempre in pole position, segue a ruota Dimarco. Certezze totali i due esterni dell’Inter. Cambiaso vede bene la porta. Zortea e Mancini hanno confermato le loro doti realizzative nella passata stagione, così come Di Lorenzo. Wesley ha esordito in Serie A con un gol e dunque va già sottolineato. Come Marusic, autore di 4 gol la scorsa stagione.

