Diego Costa ammonito in una partita di beneficenza, duro faccia a faccia con Skrtel: non cambia mai

Allo Stamford Bridge oggi era in programma il match di beneficenza tra le Legends del Chelsea e del Liverpool: Diego Costa ha riacceso la rivalità con Skrtel tra spintoni e applausi del pubblico.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Diego Costa ha riacceso una vecchia rivalità con Martin Škrtel durante la partita di beneficenza tra Chelsea Legends e Liverpool Legends, disputata oggi pomeriggio allo Stamford Bridge e ha visto i Reds vincere 1-0 con il gol al 78′ firmato da Ryan Babel con un preciso tiro rasoterra.

L’ex attaccante dei Blues è tornato nello stadio che lo ha consacrato nel calcio inglese insieme a vecchie glorie come John Terry, Eden Hazard, Petr Čech e Gary Cahill, per una sfida volta a raccogliere fondi per la Chelsea Foundation e il Chelsea Players' Trust.

Anche in una partita di beneficenza Diego Costa non è riuscito a frenare il suo carattere e ha mostrato tutta la sua grinta, andando sopra le righe anche in un'occasione del genere. Chi ricorda Diego Costa, sa bene che questo tipo di comportamenti nel corso della sua carriera sono stati molto frequenti: l'attaccante spagnolo è stato croce e delizia per tutti gli allenatori che lo hanno avuto in rosa.

Diego Costa e Škrtel, un duello lungo 10 anni: faccia a faccia in una partita di beneficenza

Il momento più acceso, però, è avvenuto nel primo tempo. Škrtel aveva conquistato palla superando Costa, che si è subito rialzato e ha affrontato l’ex difensore del Liverpool, richiamato dall’arbitro a calmare la situazione. Costa sembrava non aver dimenticato un fallo subito da Škrtel, e pochi minuti più tardi ha colto l’occasione per vendicarsi: mentre Škrtel si preparava a ricevere palla, Costa si è lanciato contro la sua schiena, facendo cadere il difensore.

Il pubblico ha reagito con un applauso, ma Škrtel non ha nascosto il suo disappunto, puntando il dito contro il 37enne con evidente rabbia. L’arbitro ha ammonito Diego Costa prima di far riprendere il gioco.

Immagine

Il duello tra i due ex giocatori aveva già infiammato il pubblico nel 2015 durante la semifinale di Coppa di Lega tra Chelsea e Liverpool a Stamford Bridge, quando Costa era stato sanzionato con tre giornate di squalifica per condotta violenta nei confronti di Škrtel ed Emre Can.

0 CONDIVISIONI
Calcio
