Di Maria alla Juventus, si chiude: trattativa ai dettagli, si sblocca il calciomercato bianconero Il calciomercato della Juventus si sblocca: Angel Di Maria è sempre più vicino a diventare un calciatore bianconero. I dettagli della trattativa.

A cura di Vito Lamorte

Sembrava diventato un tormentone ma si potrebbero chiudere tutto in poche ore: Angel Di Maria è vicinissimo a diventare un calciatore della Juventus. Si sblocca, finalmente, la trattativa e il calciomercato dei bianconeri. Il forte calciatore argentino non aveva nascosto i contatti con la Vecchia Signora nel corso di un'intervista tv di qualche giorno fa e non aveva assolutamente escluso la possibilità di giocare a Torino la sua ultima stagione in Europa prima di chiudere la carriera al Rosario Central.

Dopo averlo inseguito per diversi giorni, la Juve ha iniziato a sondare e valutare anche altri profili perché vorrebbe avere una rosa quasi al completo all'inizio del ritiro. Nelle scorse ore l’entourage del calciatore ha aperto alla possibilità di raggiungere l’accordo e mancano solo pochi i dettagli per vedere il Fideo con la casacca bianconera. A riportare questi nuovi sviluppi è La Gazzetta dello Sport.

Di Maria avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera dopo diverse settimane passate a discutere sulla durata del contratto,. annuale o biennale, ma, alla fine, avrebbe vinto il calciatore argentino sia per la tempistica che per la cifra dell'ingaggio. L'operazione non ancora chiusa, ma dovrebbero mancare solo gli ultimi aspetti da limare.

L'offerta della Juventus è sempre la stessa 7 milioni di euro d’ingaggio per una sola stagione dopo che Di Maria aveva fatto capire di non essere disposto ad accettare un biennale, grazie al quale il club bianconero avrebbe beneficiato del Decreto crescita.

Sul giocatore c’era anche il Barcellona, ma i problemi economici del club catalano non hanno mai fatto decollare una vera e propria trattativa. L’esterno argentino, che andrà in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain il 30 giugno, ha scelto di non aspettare oltre per decidere il suo prossimo futuro ed ecco la svolta nell'operazione.

In questo modo Massimiliano Allegri è stato accontentato, visto che era stato lui ad aver chiesto esplicitamente Di Maria, e dovrebbe avere a disposizione di grande qualità, di esperienza e temperamento che potrebbe risolvergli diversi problemi dalla metà campo in su.