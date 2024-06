video suggerito

Di Lorenzo smentisce solo una delle tante voci tra Napoli e Juventus: "È una stron*ata" Di Lorenzo ha parlato del suo momento e del suo futuro col Napoli nella conferenza stampa che si è tenuta a Casa Azzurri a Iserlohn, in Germania, dove la Nazionale Italiana sta preparando l'esordio a EURO 2024 contro l'Albania.

"Futuro? Ho parlato col Napoli a fine campionato, dà fastidio questo continuo supporre. Triste e silenzioso? Stronzate. Quando se ne parlerà ci metterò la faccia e non mi tirerò indietro". Così Giovanni Di Lorenzo ha parlato nella conferenza stampa che si è tenuta a Casa Azzurri a Iserlohn, in Germania, dove la Nazionale Italiana sta preparando l'esordio a EURO 2024 contro l'Albania.

Il difensore classe 1993 è al centro di tanti rumors di mercato e indiscrezioni sul suo futuro: l'agente Mario Giuffredi ha ripetuto spesso che ha intenzione di lasciare il Napoli ma la società e Conte non hanno nessuna intenzione di venderlo. In merito al suo silenzio dei giorni scorso ha risposto così: "Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla… Si sta scrivendo tanto, avrei potuto decidere anche di non venire ma io sono sereno. Ho parlato con la società a fine campionato, ci siamo parlati, ma ora la concentrazione è massima su questa competizione. Ciò che dà fastidio è questo supporre cose, ciò che mi interessa è fare bene qui con la Nazionale".

Di Lorenzo risponde: "Triste e silenzioso? Stronzate"

Il nome di Di Lorenzo è stato accostato alla Juventus più e più volte nei giorni scorsi e molti avevano parlato di un calciatore teso e nervoso per le tante voci sul suo conto ma lui si è espresso così: "Io sono serenissimo. Qualcuno ha detto che sono triste, silenzioso, ma queste sono stronzate. Sono cose non vere e poi la gente vuole mettere in giro cose non vere, io sono serenissimo e pronto ad affrontare questo Europeo con l'Italia. Poi quando ci sarà il momento di parlare del Napoli lo farò, non mi tirerò indietro, ora la cosa più importante è restare concentrato sull'Europeo".

A chi gli chiede se ha già preso una decisione sul futuro e se è definitiva, Di Lorenzo ha risposto così: "Ho parlato con la società a fine stagione e poi sono venuto in Nazionale. Quando sarà il momento di parlare del Napoli parlerò del Napoli, ma ora la mia testa è qui, voglio fare un grande Europeo".

Conte e Manna incontrano l'agente di Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo è legato al Napoli con un contratto fino al 2028, con opzione al 2029, ma è finito nel mirino della Juventus dopo la rottura col club partenopeo alla fine della stagione. Il suo agente Mario Giuffredi ha espresso più volte la volontà del calciatore di lasciare la società campana ma Antonio Conte ha ribadito con forza alla società che per lui è ‘incedibile'.

L'agente del calciatore ha ribadito la volontà del suo assistito e il Napoli ha fatto lo stesso: non c'è la volontà di cederlo. Verrà riaperto tutto dopo la fase a gironi dell’Europeo, visto che Di Lorenzo è in ritiro in Germania con l’Italia ed è concentrato sull'avventura con la Nazionale.