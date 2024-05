video suggerito

Il Napoli alza la voce e tuona contro l'agente di Di Lorenzo: "Ha un contratto, non lo cediamo" Il Napoli esce allo scoperto e tuona contro Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo. Il club partenopeo esclude di voler cedere il proprio capitano e sottolinea come il terzino sia legato ai partenopei con un contratto valido per altre 4 stagioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli non ci sta e attraverso un post sul suo account ufficiale di X risponde a tono a Mario Giuffrida. L'agente di Giovanni Di Lorenzo nel pomeriggio aveva dichiarato che il giocatore volesse lasciare gli azzurri. Parole che non hanno fatto piacere al club partenopeo che ha deciso di rispondere con decisione a queste affermazioni. Giuffrida aveva ribadito come la volontà del capitano del Napoli fosse quella di andare via.

Un'ipotesi che il club di De Laurentiis ha totalmente escluso facendolo presente a Giuffrida a chiare lettere. Questa la nota della società campana: "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".

Giuffrida nel pomeriggio aveva risposto a una domanda di TvPlay sottolineando il suo punto di vista dopo aver visto Di Lorenzo sostituito contro il Lecce: "O lo ha voluto Calzona o lo ha voluto qualcun altro – aggiunge -. Per me l’allenatore si è prestato al gioco di qualcuno. Calzona si è prestato a determinate situazioni. Perché non c’è un’altra spiegazione, non è mai stato sostituito e viene sostituito a tre minuti dalla fine, dopo la notizia della sua volontà di voler andare via".

Le parole di Giuffredi che ha parlato di volontà di Di Lorenzo di lasciare Napoli

E poi a questo punto sottolinea come la volontà del terzino destro azzurro sia quella di andare via: "Io credo che questa su Di Lorenzo sia una cosa a parte, è più un volere del giocatore di aver maturato questa scelta perché credo che il ciclo di Giovanni a Napoli sia finito e io devo lavorare per esaudire le volontà dei giocatori.

Per Giuffrida nulla potrebbe far cambiare l'idea iniziale di Di Lorenzo, ovvero quello di andare in un altro club e lasciare il Napoli: "L'arrivo di Conte non c’entra sulla decisione di Giovanni – spiega -. L’ha metabolizzata durante l’annata".