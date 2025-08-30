Di Francesco spiega la sostituzione di Camarda all’intervallo contro il Milan: “Non ricordava nulla”

Episodio singolare per Francesco Camarda durante Lecce-Milan, dove è stato sostituito nell’intervallo da Di Francesco che poi ha spiegato il motivo: “Gli ho chiesto di un episodio e non si ricordava assolutamente nulla, così è scattato l’alert”. I controlli in ospedale per un eventuale trauma cranico hanno dato tutti esito negativo.

Francesco Camarda non ha giocato di certo la sua miglior partita con il Lecce contro il Milan. Complice sicuramente l'emozione di sfidare da avversario i suoi ex compagni e il club che lo ha lanciato e fatto conoscere nel calcio che conta. Per il giovanissimo neo acquisto dei salentini, la partita è però durata anche meno del previsto con Eusebio Di Francesco che lo ha sostituito lasciandolo negli spogliatoi all'intervallo. Una scelta che per molti è stata figlia di una "bocciatura", ma lo stesso tecnico è intervenuto a fine gara, per spiegare il motivo reale: "Aveva preso una botta in testa, non ricordava nulla".

Camarda resta negli spogliatoi all'intervallo di Lecce-Milan

L'assenza di Camarda nell'attacco del Lecce per la ripresa contro il Milan non ha sorpreso nessuno perché i primi 45 minuti del giovane bomber lombardo erano trascorsi quasi nel più assoluto anonimato. Un solo maldestro tentativo di centrare la porta di Maignan, poi null'altro. Tutti lo attendevano al Via del Mare, visto che affrontava la sua ex squadra e ci si aspettava l'eventuale classico colpo dell'ex. Invece, il colpo Camarda l'ha subito, in testa motivo per cui non è rientrato in campo.

Di Francesco spiega la sostituzione di Camarda: "Gli ho chiesto una cosa ed è scattato l'alert"

A spiegare l'episodio Di Francesco nel dopo partita, entrando nel merito di una sostituzione che appariva quasi una bocciatura: "Francesco è dovuto uscire perché ha preso una botta alla testa e non ricordava alcune cose" ha spiegato il tecnico del Lecce. "Gli ho chiesto il posizionamento su un angolo contro e non si ricordava cosa fosse successo: lì è scattato l'alert. Ora credo sia andato a fare qualche controllo e ci auguriamo non ci sia niente. Il cambio è stato forzato, per me lui in campo stava facendo bene".

L'episodio in Lecce-Milan in cui Camarda ha subito il colpo alla testa: contrasto aereo con Estupinan

Camarda si è di fatto recato all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, visto il sospetto di un trauma cranico ma tutti gli esami hanno dato fortunatamente esito negativo. Effettivamente durante il primo tempo, Camarda è stato vittima di un episodio di gioco che avrebbe causato le difficoltà successive. Al 33′ Camarda ed Estupinan si contendono un pallone di testa sulla trequarti difensiva dei rossoneri e il giovane centravanti subisce un colpo violento. Non sembra alcunché di grave, visto che pochi secondi dopo si rialza e prosegue in campo senza apparenti conseguenze. Evidentemente, a freddo, negli spogliatoi, la situazione è peggiorata, e ha allarmato Di Francesco che, in accordo con lo staff medico, ha provveduto al cambio e alle visite per il ragazzo.