Di Francesco fa sorgere dubbi sulla preparazione della Juve: “Per Barrenechea andiamo troppo forte” Barrenechea non voleva giocare contro l’Atalanta ma Di Francesco l’ha schierato lo stesso dal 1′: l’allenatore del Frosinone, però, in conferenza stampa ha pronunciato una frase che ha fatto allarmare i tifosi della Juve.

A cura di Vito Lamorte

Il Frosinone si è regalato una grande vittoria in casa contro l'Atalanta nella seconda giornata di Serie A 2023-2024. I ciociari sono alla loro terza apparizione nel massimo campionato ma rispetto alle altre due apparizioni vorrebbero salvarsi e dare continuità alla loro permanenza in A.

Dopo l'esordio contro il Napoli, che ha visto i gialloblù perdere 3-1, allo stadio Stirpe è arrivata la Dea e con un uno-due nella prima parte di gara la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, che è tornato a vincere dopo più di tre anni una partita in Serie A e si è tolto un bel peso, ha messo i primi tre punti in cascina

Nella sfida contro i bergamaschi si è visti per la prima volta da titolare Enzo Barrenechea, che ha debuttato con una prova convincente. Il calciatore argentino arrivato in prestito dalla Juventus è stato uno dei due perni in mezzo al campo ed è stato sostituito da Brescianini al 74′.

Sicuramente a Frosinone può avere più spazio rispetto alla Juve, dove a centrocampo sono tanti e quest'anno con due sole competizioni ci saranno anche meno rotazioni.

Alla fine della partita contro la Dea Di Francesco in conferenza stampa ha tracciato un bilancio sull'esordio del centrocampista che aveva chiesto di non giocare subito per i carichi di lavoro a cui era stato sottoposto nei giorni precedenti. Questa frase, però, ha fatto allarmare i tifosi bianconeri:

Barrenechea è il vero play che non avevamo. In allenamento mi ha detto che andiamo troppo forte per lui e non voleva giocare ma avevo bisogno delle sue geometrie e l'ho fatto giocare perché mi ha garantito che avrebbe retto 60-70 minuti, è andato anche oltre. Abbiamo tanti ragazzi di prospettiva e con il noi si raggiungono risultati.

Perché Barrenechea farebbe più fatica agli allenamenti del Frosinone rispetto a quelli con la Juve? Una domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore.