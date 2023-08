Colpaccio del Frosinone, Atalanta battuta 2-1: Colpani illumina il Monza, Empoli ancora KO Colpaccio del Frosinone, Atalanta battuta 2-1 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A: decidono le reti di Harroui e Monterisi. È Colpani show: il Monza vince 2-0 sull’Empoli e Palladino si prende i primi 3 punti.

A cura di Vito Lamorte

Il Frosinone torna a vincere in Serie A e lo fa in un match che lo vedeva assolutamente sfavorito sulla carta. I ciociari hanno battuto 2-1 l'Atalanta in uno dei due anticipi della seconda giornata del campionato 2023-2024 grazie alla reti di Harroui e Monterisi nella prima parte di gara. La Dea si è fatta sorprendere dai ragazzi di Eusebio Di Francesco e non è bastato Zapata a riaccendere il match con il suo gol nella ripresa.

A sbloccare il match è stato il centrocampista ex Sassuolo: la pressione alta del Frosinone con Marchizza, che ha scippato il pallone a Lookman e poi Harroui ha sfruttato il posizionamento errato dei bergamschi battendo con un rasoterra Musso.

Poco dopo è arrivata la rete di Monterisi, che sugli sviluppi di un corner è riuscito ad avventarsi per primo sulla palla colpendo al volo di esterno destro e spiazzando il portiere dell'Atalanta. È il primo gol in A per il difensore nato a Trani.

All'inizio della ripresa è stato Duvan Zapata a rimettere in partita la squadra di Gasperini: Ederson, dopo aver riceveuto uno scarico in zona trequarti, ha alzato la testa e con il destro ha servito Zapata in area. L'attaccante colombiano ha fatto perno su Monterisi e ha concluso con il destro battendo Cerofolini.

Nel finale non è bastato il forcing della Dea per rimettere la gara in equilibrio. Di Francesco torna a vincere in Serie A dopo 20 partite: l'ultima volta era il 7 novembre del 2020, Cagliari-Sampdoria

Colpani fa gioire il Monza: Empoli battuto 2-0

Andrea Colpani è stato il protagonista della vittoria del Monza sull'Empoli, che infilano la seconda sconfitta in due giornate di campionato. I brianzoli hanno fatto la loro partita e hanno sfruttato la grande giornata del loro jolly offensivo.

Il centrocampista dei brianzoli ha firmato il vantaggio con un bellissimo tiro di sinistro che si è infilato all'incrocio dei pali della porta di Perisan. Il numero 28 si è liberato di Gyasi dopo aver ricevuto palla sul centro destra e ha lasciato partire una conclusione precisa e potente.

Il raddoppio è arrivato all'inizio della ripresa: azione personale sulla sinistra di Ciurria e cross preciso per Colpani, che di testa ha battuto il portiere dell'Empoli Il calciatore classe 1999 firma la sua prima doppietta in Serie A e regala a Raffaele Palladino i primi 3 punti dell'anno. Toscani poco cinici e in alcune situazioni poco sul pezzo.