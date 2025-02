video suggerito

Devonte Aransibia è morto all'età di 26 anni, shock nel mondo del calcio inglese La notizia del decesso è stata durissima, la famiglia ha confermato la scomparsa del giocatore che era cresciuto nel Norwich City. Struggente il messaggio del padre: "Ti amo figliolo, non so cosa fare senza di te"

Devonte Aransibia è morto all'età di 26 anni. È stata la famiglia a dare la triste notizia, senza però fornire ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La scomparsa dell'ex calciatore del Norwich City è stata la peggiore sorpresa che potessero ricevere ex compagni di squadra e quanti altri hanno lavorato con lui. La sua carriera era iniziata nel settore giovanili dei canarini ed era proseguita nel 2019 al Kingstonian (club non professionistico): è stata solo una tappa rispetto a un'esperienza sui campi di calcio che l'ha portato a indossare altre sette maglie prima di passare al Chesham nel 2024

Dopo la sua tragica scomparsa, la famiglia di Aransibia ha creato una pagina GoFundMe. Molto toccante il messaggio a corredo dell'annuncio: "È con il cuore gonfio di dolore che ci riuniamo per onorare la vita di Dev, un compagno amorevole, un padre devoto, un figlio amato e un caro amico per così tante persone. Dev era l'incarnazione della gentilezza e della compassione, sempre pronto a regalarmi un caldo sorriso. La sua risata contagiosa e il suo spirito generoso illuminavano ogni stanza in cui entrava, lasciando un'impronta duratura su chiunque avesse avuto la fortuna di conoscerlo".

Il centrocampista nato a Londra ha toccato il picco della sua vita sportiva nella scorsa stagione, in virtù degli ottimi risultati ottenuti durante la precedente edizione della FA Cup: Aransibia è stato protagonista con la casacca del Maidstone che ha ottenuto la qualificazione battendo l'Ipswich Town e ha raggiunto il quinto turno. Nel primo "Dev" (come lo chiamano gli amici) segnò un gol e servì un assist contro il Chesham (quella che sarebbe stata la sua squadra): fu l'inizio di un piccolo/grande sogno che si concluse con la sconfitta rimediata contro il Coventry City.

Straziante quanto commovente è anche il testo del messaggio che il padre dell'ex giocatore ha condiviso sui social: "Mio figlio è morto domenica 9 febbraio all'età di 26 anni. Ti amo figliolo, non so cosa fare senza di te". Tante le attestazione di cordoglio che sono arrivate dal mondo del calcio inglese: "Siamo scioccati", è la reazione comune a molte persone. Lo stesso Norwich ha reso omaggio al calciatore, annunciando che il club commemorerà Aransibia nella sfida di questa sera contro il Preston in Championship. "Siamo profondamente addolorati – si legge nella nota della società -. In occasione della sfida con il Preston North End a Carrow Road giocatori e staff indosseranno fasce nere al braccio. E dedicheremo a Devonte un lungo applauso".