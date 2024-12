Desailly “dice di non avere più un soldo”: non ha uno stipendio e deve ogni mese 5mila euro al fisco

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Marcel Desailly è devastato dai problemi economici fuori dal campo ed è rimasto senza uno stipendio. L'ex giocatore di Milan e Chelsea, campione del mondo e d'Europa con la sua Francia, sta affrontando guai con il fisco che lo porteranno presto in tribunale. Un crollo verticale dopo il suo ritiro dal calcio avvenuto vent'anni fa e che oggi lo ha portato praticamente sul lastrico, senza soldi e con un figlio da 10 anni da dover riconoscere.

Secondo quanto ricostruito da Le Parisien martedì prossimo a Parigi Desailly dovrà comparire davanti al giudice per riconoscere la sua ultima figlia biologica, Victoria, avuta da Cosma Batista de Alcantara (sua compagna dal 2010 al 2018) e dovrà versarle anche gli alimenti nonostante si trovi in una situazione economica disastrosa.

I problemi con il fisco di Desailly

Il quotidiano francese ha provato a indagare sulla sua situazione finanziaria parlando proprio con l'ex compagna che è stata piuttosto netta: "Da quando lo conosco ha sempre affermato di non avere un soldo". E in effetti attualmente il francese non percepisce nessuno stipendio: l'ultimo registrato è quello come opinionista sportivo di BeIN Sports che gli garantiva circa 8600 euro al mese, ma da agosto è rimasto senza alcun contratto.

Desailly deve poi regolare i suoi debiti con il fisco francese dopo la sanzione del 2022 per aver evaso l'imposta sul reddito tra il 2011 e il 2019 e ogni mese è costretto a pagare 5mila euro per poter rientrare del suo debito. La sua situazione economica è così complessa che l'ex giocatore ha dovuto vendere la sua proprietà per pagare il mantenimento ai suoi quattro figli legittimi e ad Aida, mai riconosciuta dopo la nascita avvenuta nel 1990.