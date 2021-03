Lesione del muscolo retto femorale della coscia destra. È questo l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto il difensore, Merih Demiral. La notizia dell'infortunio del centrale turco, ex Sassuolo, è tra le ‘scorie' della serata nefasta di Champions League, esperienza conclusa con l'eliminazione a margine della sfida con il Porto.

Demiral – si legge nella nota ufficiale della Juventus – si è sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

Infortunio Demiral, i tempi di recupero

Quanto tempo dovrà restare fuori e quali sono i tempi di recupero? Venti giorni circa, è questo il periodo necessario per superare il problema muscolare. La pausa di campionato in occasione delle gare delle nazionali permette ai bianconeri di ammortizzare il periodo di assenza del calciatore. Sono tre le partite di campionato in cui Pirlo non potrà contare su di lui a cominciare dalla gara di domenica prossima contro il Cagliari (mancheranno anche Bentancur – Covid – e forse Dybala – in ripresa dagli acciacchi al ginocchio), a seguire ci saranno i match contro Napoli e Benevento. Rientro previsto dopo la pausa.

È il secondo infortunio di tipo muscolare che capita: il primo, avvenuto a fine novembre, lo aveva costretto a uno stop di 6 partite in Serie A (Benevento, Torino, Genoa, Atalanta, Parma, Fiorentina) e 2 in Champions League (Ferencvaros, Barcellona). La stagione di Demiral è stata caratterizzata finora da luci e qualche ombra, la nota dolente più pesante (ma non è il solo a essere finito nel mirino) è quella che fa riferimento alla gara di Coppa contro i lusitani per l'irruenza e l'ingenuità dell'intervento che ha causato il calcio di rigore. Sono 23 le presenze raccolte finora per un totale di 1641 minuti giocati e 1 assist.