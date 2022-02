Dembélé isolato al Barcellona: lo spogliatoio è schierato, le immagini parlano chiaro In occasione della presentazione nello spogliatoio di Aubameyang, non è sfuggita la situazione di Dembélé. Le immagini confermano l’isolamento del francese.

A cura di Marco Beltrami

.

Giornata importante in casa Barcellona. La società catalana ha celebrato l'Aubameyang-day, con l'ufficialità dell'ingaggio del centravanti gabonese ultimo rinforzo del mercato invernale. Xavi potrà contare su un calciatore d'esperienza per il suo reparto offensivo dopo l'ingaggio anche di Ferran Torres e Adama Traoré. Mercato molto positivo per i blaugrana, con l'unica nota stonata rappresentata dalla mancata cessione di Dembélé, che ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo e dunque sarà libero di andare via a giugno. L'atmosfera in casa Barcellona nei confronti del francese è pesante.

Tra Dembélé e il Barcellona, il braccio di ferro si è chiuso con un nulla di fatto. I catalani avrebbero voluto privarsi dell'ex Borussia Dortmund in questa finestra invernale per rinunciare ad un ingaggio pesante. E invece ora dovranno continuare a pagarlo fino alla fine, con Xavi che proverà comunque a fare affidamento su di lui nonostante tutto (la società ha già ribadito di non voler escludere dalla rosa l'esterno offensivo). Il presidente Laporta in occasione della presentazione di Aubameyang ha dichiarato: "Non ha accettato nessuna delle proposte che sono arrivate e non va bene, né per lui e né per noi. Il rinnovo ci avrebbe dato un buon margine salariale. Non si capiscono le sue intenzioni, forse ha un accordo con un altro club".

Quello che è certo è che la posizione ora di Dembélé all'interno del gruppo, è complicata. Il tutto è stato confermato da un particolare in occasione del benvenuto da parte dello spogliatoio del Barcellona ad uno degli ultimi arrivati, ovvero Pierre-Emerick Aubameyang. La scena è stata immortalata in un video che è stato poi caricato sul profilo Twitter del club catalano. Tutto il gruppo ha accolto il neoacquisto con un applauso, dopo la "presentazione" ufficiale di mister Xavi. Difficile non notare però la condizione di Dembélé.

Il francese è l'unico seduto in disparte, lontano dai compagni che hanno trovato comunque il modo di stare vicini su tre lati della stanza. L'espressione è tutt'altro che felice per un Dembélé che poi si unisce agli applausi con un sorriso che pare di circostanza, poco convinto. Subito infatti il calciatore si dedica alla sistemazione degli scarpini, mentre la squadra continua a celebrare l'ex Arsenal. È evidente che per lui saranno mesi complicati.