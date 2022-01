Adama Traoré torna al Barcellona, ma sembra un’altra persona: trasformazione fisica impressionante Adama Traoré è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona, si tratta di un ritorno a casa per lo spagnolo protagonista di una trasformazione eccezionale dal punto di vista fisico.

A cura di Marco Beltrami

Il Barcellona ha battuto oggi un altro colpo di mercato. Adama Traoré è un nuovo giocatore blaugana, con l'ufficialità dell'affare arrivata nel tardo pomeriggio sui canali del club catalano. Si tratta di un ritorno a casa per il calciatore che ha lasciato il Wolverhampton con la formula del prestito con diritto di riscatto: Adama Traoré infatti è cresciuto a livello giovanile nella Masia, e poi ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la prima squadra catalana.

Le cose però poi per lui non sono andate come da copione, con poche presenze, nonostante le ottime prestazioni sia con la Primavera che con la formazione B. Solo 4 le apparizioni ufficiali in prima squadra, con i tecnici che lo hanno utilizzato spesso e volentieri solo in amichevole. Ecco allora che il classe 1996 ha iniziato il suo peregrinare calcistico, trasferendosi in Inghilterra. Qui ha militato nell'Aston Villa, nel Middelsbroug e poi nei Wolves. Una crescita esponenziale per Adama Traoré, che è diventato uno degli esterni più interessanti della Premier. Merito anche di una fisicità impressionante: oltre che le prestazioni, a conquistare la scena è stata la sua evoluzione muscolare.

Adama ha sfoderato infatti nelle ultime stagioni un fisico da culturista, stuzzicando la curiosità di tifosi e appassionati. Incontenibile in campo, quando è in forma, con gli avversari che riescono a fatica a trattenerlo. Qual è il suo segreto? Stando alle sue parole a Marca, tutto merito di madre natura, senza nessun ricorso ai pesi: "Mi alleno tutti i giorni con il mio preparatore fisico, le persone mi chiedono se faccio pesi o sui social mi chiedono se prendo qualcosa o cosa faccio, ma è solo preparazione e lavoro fisico. Non lavoro per aumentare i muscoli perché li ottengo molto velocemente. Non ho sollevato un solo peso. So che la gente non ci crederà, ma è vero".

Fa un certo effetto mettere a confronto le immagini di quando vestiva la maglia del Barcellona nel 2014-2015, e quelle attuali. Adama Traoré è letteralmente esploso fisicamente al punto da sembrare quasi un'altra persona. Quel ragazzo snello e molto agile, si è trasformato in un ammasso di muscoli a dir poco impressionanti. Un rinforzo di peso per Xavi, che punta sulla voglia di riscatto di Traoré: quest'ultimo avrà la chance di dimostrare tutto il suo valore in blaugrana e di riscattarsi dopo un periodo tutt'altro che brillante. D'altronde il Barça è stato abile a strapparlo al Tottenham a dimostrazione di quanto crede in quel ragazzino diventato ormai un uomo e un atleta eccezionale.