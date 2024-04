video suggerito

La trasformazione fisica di Arda Guler impressiona tutti: ha seguito il consiglio di Ancelotti Non ha ancora trovato spazio nel Real Madrid, ma Arda Guler si allena tutti i giorni per poter soddisfare le aspettative di Ancelotti: il primo passo è il grande cambiamento fisico avvenuto da quando è in Spagna.

A cura di Ada Cotugno

Arda Guler non si è ancora fatto notare con il Real Madrid, ma il cambiamento avuto nelle ultime settimane ha strabiliato tutti quelli che transitano per il centro sportivo di Valdebebas. Anche se in campo non ha fatto la differenza in questa stagione, il talento turco si sta impegnando al massimo per seguire i consigli di Carlo Ancelotti e continuare a sviluppare il talento che lo ha portato a Madrid con le stimmate del predestinato.

Ma c'è un aspetto in particolare che lo ha messo in difficoltà nei primi mesi trascorsi con la maglia del Real: i numerosi infortuni di cui ha sofferto all'inizio di questa avventura erano dettati anche dalla sua tipologia di fisico, troppo gracile per poter sostenere il livello di intensità negli allenamenti richiesto dal suo nuovo club. Tra le caratteristiche da migliorare c'era senza dubbio la mancanza di forza e di resistenza che lo hanno penalizzato tanto rispetto ai suoi compagni di squadra.

Dopo un avvio in salita il turco ha cominciato a lavorare bene in palestra, prendendo seriamente l'impegno e seguendo alla lettera tutto ciò che gli veniva detto da Pintus. Anche Ancelotti gli aveva suggerito di rafforzare il fisico e la sua richiesta è stata accolta dal giocatore: nell'ultima storia postata sul profilo Instagram si vede il grande cambiamento dei suoi muscoli, sviluppati grazie agli esercizi svolti con i pesi ma anche a una dieta ipercalorica preparata dai nutrizionisti del Real Madrid che lui segue fedelmente anche a casa.

Il salto di qualità che gli aveva chiesto l'allenatore è finalmente arrivato, specialmente dal punto di vista fisico. Questo tipo di crescita potrebbe aiutarlo a ridurre drasticamente gli infortuni e ad avere un impatto migliore anche sulla squadra, come già successo ad altri suoi compagni che prima di lui hanno vestito la maglia bianca. In questa stagione Arda Guler ha giocato in totale appena 98 minuti, trovando poco spazio sia per i problemi fisici che per la troppa concorrenza, ma nel finale di campionato potrebbe trovare più occasioni per esprimersi.