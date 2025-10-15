Dell, l’Haaland del Sertão che a 17 anni vale già 100 milioni: sulle sue tracce c’è anche il Milan

All’anagrafe riporta il complicato nome di Wendeson Wanderley Santos de Melo, ma per tutti è da sempre semplicemente Dell: classe 2008, convocato nel Brasile Sub 17 ai prossimi Mondiali in Qatar, attaccante del Bahia e fenomeno pronto a sbarcare in Europa. Con il soprannome altisonante di “Haaland del Sertão”. E proprio insieme al fuoriclasse norvegese potrebbe finire a giocare. Milan permettendo.

Il suo nome sui documenti ufficiali è Wendeson Wanderley Santos de Melo ma per tutti è già semplicemente Dell e sta facendo impazzire il Brasile. Convocato per i Mondiali Sub 17 che si svolgono in Qatar il prossimo novembre il classe 2008 gioca attualmente nel Bahia ma lo farà ancora per poco, visto che sulle sue tracce ci sono già le big d'Europa, tra cui il Manchester City e il Milan che gli hanno messogli occhi addosso da tempo. Ma che dovranno mettere fondo ai propri capitali, visto che la clausola rescissoria che ha sottoscritto è già a tre cifre.

Dell, la stella del Brasile Sub 17 ai Mondiali in Qatar

Fra un mese tutti potranno ammirarne le qualità direttamente dai campi della Coppa del Mondo. Il CT della Nazionale Under-17 del Brasile, Carlos Eduardo Patetuci, ha infatti ufficializzato la lista dei 21 convocati per la Coppa di categoria in Qatar il prossimo novembre e tra di loro c'è anche l'attaccante Dell, del Bahia che insieme al terzino del San Paolo Angelo Henrique e l'attaccante del Gremio Gabriel Mec, è stato inserito tra i nomi delle più grandi promesse del calcio mondiale nate dopo il 2008.

Dell nel mirino delle big d'Europa, costa 100 milioni, c'è anche il Milan

Ma Dell avrà comunque una attenzione di riguardo per cercare di capirne realmente le potenzialità di un possibile crack che potrebbe ingolosire anche la Nazionale maggiore di Carlo Ancelotti nel prossimo futuro, che porta il nome di Mondiali 2026. Dell, infatti, è entrato sul taccuino dei principali club europei, sua prossima indiscussa meta che raggiungerà a discapito dell'enorme cifra che chi vorrà ingaggiarlo dovrà sborsare: 100 milioni di euro, tanto vale la clausola rescissoria per lasciarlo libero. Di andare dove? In Italia, la società che ha già puntato i fari e mosso i primi passi è il Milan che, storicamente, con il Brasile ha una tradizione più che vincente. Ma la prima grande alternativa si chiama Manchester City, il colosso inglese che non ha mai avuto problemi nel mettere mano al portafoglio.

Dell, l' "Haaland del Sertão" pronto a raggiungere il suo mito al City

Dopotutto la Premier e i Citizens sembrano la destinazione naturale e ideale per Dell che in patria non a caso ha già un soprannome altisonante e a suo modo "profetico": il bomber diciasettenne è noto come l'Haaland del Sertão, una regione altamente desertica che ricopre la parte nord orientale del Brasile. E proprio al City, gioca il "vero" Haaland il fenomeno norvegese che ha i numeri dei veri fuoriclasse, da anni nel ristretto Olimpo dei bomber più prolifici e che da 5 anni anni a questa parte veleggia ad una media impressionante di 45 gol a stagione.