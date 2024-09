Dele Alli al Genoa, è il nome a sorpresa per il mercato degli svincolati: non gioca da più di un anno

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Dele Alli potrebbe diventare un nuovo calciatore del Genoa. Il calciatore inglese ex Tottenham ed Everton è svincolato e il club ligure è il nome nuovo a sorpresa per il mercato della squadra di Alberto Gilardino, che deve ovviare alla lunga assenza di Ruslan Malinovskyi dopo il brutto infortunio rimediato a Venezia.

Il Grifone è alla ricerca di un centrocampista svincolato e, secondo quanto riportato al quotidiano Il Secolo XIX, il classe 1996 è finito nel mirino dei rossoblù, che ci stanno pensando seriamente. Negli ultimi giorni era stato proposto Antonio Candreva ma sull'ex Salernitana ci sono i dubbi per il suo passato alla Sampdoria.

Dele Alli non gioca da più di un anno: l'ultima partita a febbraio 2023

Dele Alli è stato per diversi anni un pilastro del Tottenham prima di spegnersi pian piano e finire nel dimenticatoio. Il centrocampista inglese classe '96 ha confessato a Gary Neville in un'intervista al portale ‘The Overlap' di aver avuto problemi a livello psicologico e con sonniferi-droghe, che risalirebbero addirittura all'infanzia: "Sono diventato dipendente da questa cosa e non sono l'unico a cui sta accadendo. Credo sia il momento giusto per parlarne pubblicamente, l'ho nascosto per troppo tempo perchè avevo paura. Quando sono tornato dalla Turchia ho pensato di andare in un posto per riabilitarmi da questa cosa. Dopo un primo luogo non adatto, sono stato in una struttura moderna che si occupa di dipendenza, salute mentale e traumi. E' stata una mia decisione. Andavo ad allenarmi con il sorriso ma mi sforzavo di farlo, le cose non andavano bene. Quando mi hanno riferito dell'operazione sono stato malissimo, mi sentivo come all'inizio di un ciclo negativo. Ho passato sei mesi in questa struttura ricreativa e ringrazio l'Everton per il fantastico supporto che mi ha dato. Ora però sono felice di aver fatto tutto questo".

Il calciatore non gioca da febbraio 2023, quando ancora vestiva la maglia del Besiktas: nella stagione 2023/2024, l'ultima con l'Everton, non è mai sceso in campo e questa potrebbe essere una discriminante per il suo acquisto da parte del Grifone. I dubbi maggiori da parte del club rossoblù potrebbero essere sulla sua tenuta fisica ma prima di concludere ogni tipo di trattativa verranno effettuati tutti gli esami e test fisici per capire la reale tenuta fisica del calciatore.

Dele Alli ha un obiettivo: i Mondiali del 2026

Lo scorso aprile Dele Alli in un'intervista parlava del suo futuro: "Conosco il mio livello come giocatore e so dove posso arrivare. So cosa posso fare se la mia testa e il mio fisico stanno bene. Ovviamente sono deluso dall'infortunio in questo momento, ma sono entusiasta all'idea di tornare a giocare. È difficile per me anche guardare le altre partite, sono stati otto mesi duri".

L'ex calciatore del Tottenham ha rivelato il suo obiettivo: "Si può impostare un promemoria sul telefono e io ne ho uno ogni giorno alle 11 che dice: ‘Mondiali 2026'. Questo è il mio obiettivo per ora. La gente dirà che non gioco da un anno ma non mi interessa, conosco il mio livello. L'unico obiettivo che ho è il Mondiale in questo momento. Ovviamente sono infortunato e ho un contratto con l'Everton, quindi la mia mente è impegnata giorno per giorno ad assicurarmi che il mio infortunio sia guarito e che io sia nella migliore condizione possibile dopo l'estate".