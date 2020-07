Non usa mezze misure Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato alcune decisioni arbitrali di Roma-Inter all'Olimpico. L'ex capitano bianconero contesta soprattutto la decisione dell'arbitro di non fischiare fallo di Kolarov su Lautaro quando Spinazzola ha realizzato il gol del momentaneo 1-1. Il terzino della Roma ha infatti toccato con il piede sinistro l'attaccante dell'Inter nonostante quest'ultimo avesse accentuato la caduta.

Le parole di Del Piero, sembrano essere indirizzate proprio nei confronti delle ultime polemiche arbitrarli che, soprattutto dopo Juventus-Atalanta, hanno diviso l'opinione pubblica. "Su Lautaro avrebbe dovuto fischiare il fallo” ha detto Del Piero quando è stato stuzzicato sull'argomento, rimarcando ancora una volta le tante incongruenze che ci sono nel regolamento circa i falli e l'utilizzo della tecnologia in campo.

Del Piero: "C'era fallo su Lautaro sul gol di Spinazzola"

“Per il metro utilizzato fino ad oggi e per quello che abbiamo visto finora sui richiami al VAR – ha detto Del Piero – su Lautaro avrebbe dovuto fischiare il fallo”. Questa l'analisi dell'ex capitano della Juventus in riferimento all'intervento scomposto commesso da Kolarov sul ‘Toro' che anche dopo l'occhio del Var non è stato ritenuto falloso. Il riferimento di Del Piero va ovviamente anche alla gara giocata fra Juventus e Atalanta, piena zeppa di decisioni arbitrali discutibili che hanno diviso l'opinione pubblica, ma anche delle tante altre decisioni rivedibili del Var nel corso della stagione anche in altre occasioni.

Il fallo di Kolarov su Lautaro non è stato ritenuto falloso dall'arbitro che non ha ritenuto pericoloso l'intervento da parte del terzino dell'Inter. Da quella palla persa, la Roma è riuscita poi a trovare il gol del momentaneo 1-1.