De Zerbi vola ed è al comando della Premier League con Guardiola: “Il Brighton sembra il Brasile” Il Brighton e il Manchester City sono le uniche squadre di Premier League a punteggio pieno. La squadra di Zerbi ha vinto per 4-1 le prime due partite di campionato, giocando un calcio splendido.

A cura di Alessio Morra

Solo due squadre sono a punteggio pieno in Premier League dopo due giornate: il Manchester City, che ha vinto il titolo nelle ultime tre stagioni e nel 2023 ha conquistato quattro trofei, e il Brighton, la squadra allenata da Roberto De Zerbi, che ha meravigliato (chi non lo conosceva) lo scorso anno e che grazie alla differenza reti è al comando del campionato inglese. E di complimenti ne arrivano veramente a cascata per il tecnico bresciano, che è stato incensato in modo fantastico anche da Gary Lineker.

L'aveva detto alla vigilia del campionato: "Potranno toglierci i giocatori, ma non la nostra anima". Il gioco, anzi il bel gioco di De Zerbi è un carattere distintivo fortissimo del Brighton che ha vinto le prime due giornate di Premier League con lo stesso punteggio: 4-1. Quindi il bilancio è di due vittorie su due, sei punti, con otto gol fatti e due subiti. Super. Il Manchester City pure ha 6 punti, ma ha vinto 3-0 a Burnley e 1-0 con il Newcastle. Quindi differenza reti peggiore e secondo posto.

Dopo l'esordio con poker al Luton è stato rifilato un altro poker, questa volta a domicilio dai Wolves, gol di Mitoma nel primo tempo e di Estupinian e doppietta di March. Dopo 55 minuti era già 4-0. De Zerbi ha perso MacAllister e Moises Caicedo, ma procede a veleggiare.

Il tecnico dopo la partita, alla BBC, ha detto: "Sono contentissimo del risultato e della prestazione. Mitoma è un top player, March ha segnato due gol, Enciso è stato il migliore in campo. Sono molto fortunato, ho una squadra incredibile con il mix giusto tra giovani e veterani. Siamo contenti, sappiamo che il nostro potenziale è ancora maggiore. Il mio compito è spingere i giocatori a fare sempre di più e sempre meglio".

Sognare troppo in grande non si può, ma il Brighton è pronto a stupire tutti e dar fastidio a chiunque, provando a togliersi soddisfazioni enormi in Premier e in Europa League. Complimenti a raffica per i Seagulls, quello più bello lo ha fatto a De Zerbi l'ex bomber nonché principe dei commentatori televisivi inglesi Gary Lineker che ha twittato: "Il Brighton gioca come il Brasile".