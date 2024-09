De Zerbi fa mea culpa e si ricrede su Kondogbia: “Non credevo in lui, è un calciatore fortissimo”

video suggerito

L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ha iniziato bene la Ligue 1. Dopo tre partite l'OM è seconda in classifica, a sole due lunghezze dal PSG, e nel prossimo turno se la vedrà con il Nizza: la squadra dell'allenatore italiano ha mostrato un ottimo calcio in queste prime uscite e sta sorprendendo tutti per il modo in cui ha cambiato pelle rispetto alla scorsa stagione.

Il Marsiglia lo scorso anno è arrivato in semifinale di Europa League ma ha chiuso la Ligue 1 all'ottavo posto, finendo fuori dalle coppe europee: in estate c'è stata una mezza rivoluzione da parte di Pablo Longoria e ora la situazione sembra molto diversa. Alcuni dei giocatori che sono rimasti stanno rendendo molto meglio e tra loro c'è anche un ex conoscenza della Serie A come Geoffrey Kondogbia.

De Zerbi fa mea culpa su Kondogbia: "Una delle cose più belle che abbia mai visto all'Olympique Marsiglia"

De Zerbi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Nizza, ha speso parole di grande apprezzamento per Geoffrey Kondogbia: "È una delle cose più belle che abbia mai visto all'Olympique Marsiglia".

L'ex allenatore di Brighton e Sassuolo ha proseguito così sull'ex centrocampista di Inter e Atletico Madrid: "Devo essere sincero, all'inizio non contavo su di lui, poi ci ho parlato al telefono e ho avuto una buona impressione quindi l’ho portato ad allenarsi con noi. Quando ho visto le sue qualità, la sua voglia di rialzarsi dopo una stagione negativa, sono rimasto molto contento di lui. È un ragazzo eccezionale, un giocatore fortissimo. Ho cambiato idea su di lui e posso dire che sarà un giocatore sul quale farò grande affidamento nel corso della stagione".

Kondogbia all'Inter, il rendimento fu inferiore alle aspettative

Kondogbia è conosciuto dagli appassionati di calcio perché nel 2015 è passato dall'Inter a titolo definitivo per 31 milioni di euro più bonus, diventando il terzo giocatore più pagato nella storia del club dopo Christian Vieri ed Hernán Crespo, ma la sua esperienza in nerazzurro non fu positiva. Il suo rendimento è inferiore alle aspettative e dopo due stagioni va in prestito prima della cessione nel 2020 a titolo definitivo all'Atlético Madrid per 20 milioni di euro.